Somos todos laranja! Vídeo vence concurso da ONU Mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25/11, a cor escolhida pela ONU Mulheres é a Laranja – que simboliza a esperança por dias melhores para as meninas e mulheres, por ser vibrante e otimista.

Dentro de uma série de ações promovidas pela organização internacional, o coletivo Humana Mente do Colégio Rio Branco venceu o concurso “O Valente Não É Violento”, uma iniciativa dentro da campanha UNA-SE Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, do Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

Intitulado “Humana Mente apresenta: Como seria o mundo…?”, o vídeo foi o mais votado na página do concurso, com mais de 2.100 votos, vencendo as categorias Júri Especializado e Júri Popular.

Professores e alunos do Colégio Rio Branco e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco participaram dessa produção, que propõe uma reflexão sobre como seria o mundo sem as imposições sociais em relação aos homens e às mulheres.

A campanha estimulou a mudança de atitudes e comportamentos, enfatizando a responsabilidade que os homens devem assumir pelo fim da violência contra as mulheres e meninas.

O vídeo do coletivo Humana Mente está em exibição no site da ONU Mulheres e na página da iniciativa “O Valente não é Violento” durante os 16 Dias de Ativismo no combate à violência contra as mulheres – 20 de novembro a 10 de dezembro de 2016.

Assista ao vídeo na íntegra: gg.gg/hmcomoseria (com tradução em Libras e legendas em Português e Inglês)

Dezesseis dias de ativismo

Desde 1991, a campanha acontece em cerca de 160 países. As ações de engajamento começam em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vão até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, contemplando, também, o 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Durante esses 26 dias, as Nações Unidas incentivam a todas as mulheres e todos os homens do mundo a se vestirem de laranja em adesão à eliminação da violência de gênero.

Locais de referência e prédios públicos são iluminados com a cor laranja para simbolizar a luta pela causa.

#HumanaMenteNaONU

#LibrasNaONU #TorneOMundoLaranja

Na busca de um mundo mais igualitário!