Educadora é a única brasileira a integrar programa de liderança para mulheres, em Harvard

Na Semana da Mulher, a diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, participou do programa “Women in Education Leadership” da Harvard Graduate School of Education, nos EUA, nos dias 6, 7 e 8 de março, como a única representante brasileira. O encontro reuniu educadoras de diversos países em torno de importantes questões que envolvem a gestão educacional na atualidade.

O objetivo do programa é estimular a liderança e a eficácia dos trabalhos em equipe, por meio análises de casos reais, gerenciamento de redes estratégicas de trabalho e relacionamentos, além do mapeamento de metas específicas de liderança na área da educação.

Quanto mais alto um líder se eleva em uma organização, mais importantes se tornam suas habilidades adaptativas – aquelas necessárias para a resolução de problemas complexos. É importante que os líderes saibam negociar aspectos tangíveis como pessoal, orçamento, salário, acesso e outros recursos, mas também outros intangíveis, como reputação, credibilidade e competência.

Dentro desse contexto, a comunicação esteve entre os principais temas de destaque do programa e dos trabalhados com o grupo, já que a área assumiu um novo conjunto de desafios para os gestores globais, em razão das redes sociais e das informações instantâneas.

Transmitir e gerir a mensagem tornou-se mais complicado num mundo digital, já que os públicos relacionados têm expectativas diferentes sobre como e quando devem ser informados.

Nessa nova realidade virtual, a desinformação e a propagação de falsos acontecimentos têm maior propensão a causar danos na imagem e reputação das instituições, pessoas e profissionais, estando entre os principais desafios para os gestores, especialmente os que lidam com educação.

Por meio dessas e outras importantes experiências internacionais em educação, o Colégio Rio Branco acredita que a atualização constante das metodologias de trabalho, ensino e aprendizagem são os melhores caminhos para o aprimoramento da formação de crianças e jovens num mundo cada vez mais plural.

