Rio Branco Rugby Clube comemora 40 anos com evento aberto, no próximo sábado

O time oficial Rio Branco Rugby Clube, também conhecido como Pelicanos, surgiu em 1976, dentro do Colégio Rio Branco e é um dos mais tradicionais do país. Para celebrar o aniversário de 40 anos do clube, a instituição realizará um evento, gratuito e aberto ao público, no próximo sábado, 3 de novembro, das 10h às 15h30, com a presença de jogadores, treinadores e da comunidade, na unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, em Cotia.

O Rugby tem sido destaque no cenário esportivo, no Brasil e no mundo, inclusive por ter voltado a marcar presença nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Jovens, crianças e adultos têm se interessado cada vez mais pelo esporte.

Durante o evento comemorativo, que também tem como objetivo, promover a modalidade, serão realizadas atividades como:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Jogos e oficinas mistas para todas as idades no campo (oportunidade de experimentar e conhecer o esporte, na prática);

– Premiação dos destaques das categorias do Rio Branco Rugby Clube;

– Exposição com camisas históricas e principais troféus dos títulos nacionais e internacionais;

– Sorteio de cinco camisetas do clube;

– Food Trucks

O Rio Branco Rugby Clube é filiado a Federação Paulista de Rugby e a Confederação Brasileira de Rugby. O time participa dos campeonatos Paulista e Brasileiro e coleciona títulos e vitórias em diversas categorias, não só com o time adulto, como, também, com as equipes aspirantes, juvenil e infantil.

A prática do Rugby no Colégio Rio Branco, além de ser uma tradição, é cada vez mais forte e procurada pelos alunos, meninos e meninas – em diferentes faixas etárias. Entre os principais aspectos positivos para o incentivo desse esporte, que pode refletir no desenvolvimento, estão: disciplina, diversão, interação social, valores, ganho de força física e resistência, melhora das habilidades motoras e psicológicas, autonomia e senso crítico.

O evento será aberto ao público, mediante inscrição no site: www.crb.g12.br

Serviço:

Data: 03 de dezembro de 2016

Horário: das 10h às 15h30

Local: Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco

Av. Raposo Tavares, 7.200, Km 24,5 – sentido SP.

Gratuito e aberto ao público.

Informações e inscrições: www.crb.g12.br

Participe e conheça mais sobre o Rugby!