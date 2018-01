Projeto ecológico favorece a aprendizagem do Inglês

O Green Club é um dos projetos do Período Integral Modular Bilíngue, do Colégio Rio Branco, que tem como objetivo, desenvolver a Língua Inglesa, por meio da integração com as áreas de Ciências da Natureza, Artes e Literatura.

Estimular uma postura empreendedora, sensível e consciente nas crianças, promovendo ações eco sustentáveis em prol da comunidade e do meio ambiente escolar aliados à aprendizagem e aprimoramento do idioma também são focos da iniciativa, bem como o compartilhamento de ideias com escolas ao redor do mundo.

Nas últimas semanas, os alunos de grupos do Integral, da Unidade Higienópolis dedicaram-se a preparar um jardim de flores para enfeitar a escola. Após observar e investigar o espaço, os pequenos chegaram à conclusão que o colégio se tornaria ainda mais agradável, saudável e atraente se a natureza estivesse mais presente no dia-a-dia escolar.

Nesse sentido, o grupo empenhou-se em pintar jardineiras, inspirando-se em pesquisas e fotos de vasos e jardineiras. A dedicação das crianças resultou em 13 jardineiras pintadas com o jeito, o olhar e a alegria da infância.

No último dia 6 de maio, o Sr. Gerson Francisco do Ó, líder de Manutenção e Serviços Gerais da Unidade, chamado carinhosamente de “padrinho do Green Club”, ensinou os alunos a plantarem diferentes flores nas jardineiras, juntamente com as professoras. Um “special day! “ como disse uma das crianças.

Esta ação, certamente, contribuiu para deixar a escola mais “green”, com arte e beleza”, conforme destacou a coordenadora de Inglês, Carmen Maria Hester.

Já na unidade Granja Vianna, em uma das atividades do Green Club, os alunos estudaram diversas flores, fazendo um exercício artístico de representação utilizando diversos materiais, e atentando-se aos seus detalhes.

Durante a atividade, os alunos aprenderam, em Inglês, sobre as flores e seus elementos.