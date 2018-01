Projeto de alunos sobre a Ditadura Militar ganha exposição no MAM

O Colégio Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco apresentam uma série de fotografias do Projeto Humana Mente, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), durante a V Semana Cultural de Sinais na Arte, no dia 24 de setembro, quinta-feira, das 14h às 17h, no Ateliê do MAM.

A apresentação é resultado das reflexões feitas por alunos e professores das instituições sobre o período ditatorial brasileiro, iniciado com o Golpe de 1964. A concepção do Humana Mente baseia-se em importantes quatro pilares: colaboração, autenticidade, sensibilidade e acessibilidade.

Como a mão é o principal instrumento para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), ela serviu de ponto de partida para a idealização do projeto, que pensou nas diferentes configurações de mãos e nas diferentes imagens, ideias e sensações que elas podem representar.

Com o intuito de valorizar o conhecimento sobre a história do Brasil e manter viva a memória das vítimas da Ditadura Militar no país, o projeto foi desenvolvido em comemoração aos 50 anos do Golpe. Cada imagem é associada a uma produção audiovisual – poesia, música, dança, desempenho ou animação – acessível ao público surdo e ouvinte. Todas produzidas por alunos e professores.

O Colégio Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco têm o orgulho de convidar o público para conhecer os trabalhos! 🙂

A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

SERVIÇO

V Semana Cultural Sinais na Arte

De 22 a 26 de setembro de 2015*

Entrada gratuita

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Endereço: Parque do Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portão 3)

Tel.: (11) 5085-1300

www.mam.org.br

*Humana Mente – Colégio Rio Branco

24 de setembro, quinta-feira

14h às 17h

Ateliê do MAM