Férias no Rio Branco movimenta o colégio e reúne ex-alunos da monitoria

Pela primeira vez, o Colégio realiza o programa “Férias no Rio Branco”, aliando lazer e aprendizado como alternativa para pais e famílias que buscam atividades diferenciadas para seus filhos no período das férias escolares, durante o meses de julho e janeiro, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Direcionado a crianças de 2 a 11 anos, estudantes do Colégio ou não, todas as programações são adequadas às faixas etárias, nas quais as crianças têm a oportunidade de explorar habilidades artísticas e corporais, colocar a criatividade em prática e participar de momentos de lazer e integração. Toda a estrutura de ambas as unidades foram devidamente adaptadas para receber as crianças.

“As atividades são elaboradas e coordenadas pelas pedagogas do Colégio, mas um importante diferencial é a equipe de monitores, que é formada por ex-alunos que passaram pelo programa de monitoria e conhecem muito bem a rotina da instituição, seus valores e cuidados, proporcionando maior integração e segurança para as crianças ”, explica Valquíria Rodrigues, diretora assistente da unidade Higienópolis.

A Monitoria do Colégio Rio Branco conta com mais de 20 anos – um projeto que reúne alunos para desenvolver e estimular a liderança, o trabalho em equipe e a responsabilidade social. Os monitores atuam no suporte em reuniões,saídas culturais, passeios, viagens, estudos do meio e palestras desenvolvidas pela escola. Amizade, Lealdade e Honra são os princípios que norteiam os jovens da Monitoria, que além de passarem por um curso de formação, que inclui noções de primeiros socorros e outras habilidades, aprendem a desenvolver qualidades, enfrentar desafios e trabalhar em grupo.

Outro diferencial importante do “Férias no Rio Branco”, segundo a diretora, é a inclusão do almoço e lanche na programação, tanto para meio período como período integral, de acordo com a escolha das famílias. As refeições são balanceadas e elaboradas cuidadosamente pela nutricionista do Colégio Rio Branco.

Entre as diversas atrações que acontecem nos períodos da manhã, tarde ou integral, somam-se atividades mais elaboradas com brincadeiras típicas do universo infantil, tais como: Oficina de Criação, Caça ao Tesouro, Contação de Histórias, Teatro de Fantoches, Passeio de Bicicleta, Oficina de Modelagem, Festa do Pijama, Tag Hugby, Acampamento, Teatro de Fantoches, Brincadeiras de Quintal, Sessão Pipoca, entre outras.

Mais informações sobre o “Férias no Rio Branco”, no site www.crb.g12.br