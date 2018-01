O Colégio Rio Branco utiliza a plataforma Matific no ensino da Matemática, como uma aliada do processo de aprendizagem. Alunos e educadores falaram sobre essa vivência para a Hackademia, um canal inovador que apresenta e discute as novas tecnologias educacionais.

O diretor da Hackademia, Márcio Boruchowski, convidou para participarem do vídeo: o diretor da Matific, Dennis Szyller, a diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, a coordenadora de Matemática, Liane Poggetti, e os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, Matheus e Maria Fernanda.

A Matific é uma plataforma voltada para o ensino de Matemática para crianças até o 6º ano do Ensino Fundamental, que aprendem por meio de jogos e situações do dia a dia. A ferramenta apoia o professor ao permitir a verificação do aprendizado em tempo real. “É importante ter um ambiente lúdico para aprender colocando a mão na massa”, destacou Dennis Szyller, que ressaltou ainda que a plataforma é utilizada em 47 países, por 1,5 milhão de alunos.

Esther Carvalho destacou que a plataforma trás dados de qualidade importantes, como a aprendizagem por evidência, a possibilidade de desenvolver trabalhos para diferentes estilos de aprendizado e a criação de ambiente inovadores, além de divertidos, por meio da gamificação.

Confira e assista!