Matemática é a área escolhida para pesquisa de Harvard

O Colégio Rio Branco é a primeira instituição de ensino brasileira a fazer parte do Research Schools Projects International – oferecido por pesquisadores da Harvard Graduate School of Education. Conduzido pela Profa. Dra. Christina Hinton, o programa é realizado em países de todos os continentes, e tem como objetivo, aproximar a experiência da escola com a pesquisa, no campo denominado Mind, Brain and Education (Mente, Cérebro e Educação).

A aplicação da Neurociência ao ensino é uma das principais tendências na área da Educação e conta com fortes investimentos. Para o trabalho com o Colégio Rio Branco, a área escolhida foi a Matemática.

O trabalho com os professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio teve início em fevereiro, no início das aulas. Já nas primeiras semanas foi realizada uma análise para trabalhar as diferenças da metodologia de sala de aula centrada no aluno x a metodologia centrada no professor da disciplina de Matemática, com a finalidade de avaliar os impactos de uma e de outra proposta na aprendizagem efetiva dos alunos. O objetivo geral é a troca de experiências para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem da disciplina.

No decorrer de toda essa semana, entre os dias 18 e 22 de maio, o Colégio recebe a primeira visita das pesquisadoras, Mallory Perry e Amy Anderson, da Harvard Graduate School of Education – para a primeira fase de análise dos trabalhos. Três meses após o início do processo, os dados serão apresentados pelas mesmas para estabelecer uma correlação e percepção entre a aquisição de conhecimentos do aluno e o uso da metodologia centrada no aluno.

Os professores e coordenadores da área de Matemática do Colégio Rio Branco se reunirão para a apresentação e detalhamento dos trabalhos, e compartilhamento de atividades de Matemática na abordagem centrada no aluno “Action research in classrooms” – conceito e atividades para sala de aula. Haverá também observação das pesquisadoras nas aulas de Matemática e Ciências da Natureza.

A parceria com o Colégio Rio Branco é fruto da constante presença da instituição em programas de desenvolvimento profissional da Harvard Graduate School of Education. Desde 2008, a instituição participa de discussões que trazem o que há de mais moderno em Educação, como: o Aprimoramento da Qualidade em Educação, Mente Cérebro e Educação, Ambientes de Aprendizagem para o Amanhã, O Futuro da Aprendizagem, Liderança em Educação e Redesenhando o Ensino Médio, dentre outras.