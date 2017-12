Para quem é apaixonado por cinema!

O Colégio Rio Branco oferece nos sábados, dias 07 de outubro, na unidade Granja Vianna, e dia 28​ de outubro, na unidade Higienópolis, das 10h às 14h, o workshop gratuito e aberto ao público, “História do Cinema” – ministrado pelo renomado especialista na área, Franthiesco Ballerini.

Essa é mais uma iniciativa de fomento à cultura, ​ao saber​ e ao debate social do projeto Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, aberto à comunidade​.

​O workshop abordará temas como: ​ o nascimento do cinema, o surgimento dos estúdios de Hollywood, ​as vanguardas francesas dos anos 1930, o cinema moderno e o Neorrealismo Italiano; as propostas inovadoras da Nouvelle Vague e os grandes diretores e filmes do cinema contemporâneo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento é gratuito e aberto ao público, a partir de 14 anos. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site: www.crb.g12.br

Sobre o palestrante: Franthiesco Ballerini é mestre em Comunicação Social. Como jornalista, trabalhou durante oito anos no Grupo Estado em editorias como Cidades, Economia, Cultura e caderno Divirta-se. Nos últimos cinco anos exerceu a função de repórter e crítico de cinema; fez reportagens como correspondente internacional em Los Angeles (EUA), Mumbai (Índia), Toronto (Canadá), Cidade do México (México). Foi colunista cultural da Rádio Eldorado durante três anos, no programa Eldorado à Noite, e colaborador de revistas como Bravo, Quem e Contigo! É autor dos livros Diário de Bollywood – Curiosidades e Segredos da Maior Indústria de Cinema do Mundo (2009), Cinema Brasileiro no Século 21 (2012) e Jornalismo Cultural no Século 21 (2015). É produtor e roteirista do documentário Bollyworld (Índia/EUA/Brasil 2009), produtor do curta Legacy (Itália/Brasil 2015), produzido para a Giorgio Armani e com première no 59º BFI London Film Festival, e diretor e roteirista do curta Nome (Brasil 2015), selecionado para o 9º Festival Internacional Cinemúsica de Conservatória (RJ). Atualmente, é colaborador com matérias culturais para a Revista Cult, coordenador geral de cursos livres da Academia Internacional de Cinema, membro votante da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e professor das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).

​Serviço

Datas:

07/10, sábado

Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares, km 24

Horário: 10h às 14h

28/10, sábado

Unidade Higienópolis

Horário: 10h às 14h

Av. Higienópolis, 996​

Aberto/Gratuito ao público

Indicação: maiores de 14 anos

Inscrições: www.crb.g12.br