Operação Coelho Humano!

É muito comum, nesta época, os alunos trocarem chocolate entre si, uma brincadeira também conhecida como “amigo ovo”. Em anos anteriores, um grupo de alunos percebeu que poderia fazer algo mais significativo: levar um pouco mais de alegria a crianças carentes.

A iniciativa se transformou em tradição! Todos os anos, os alunos se mobilizam. A ideia, é que cada estudante do Rio Branco, interessado em participar, doe um ou mais Ovos de Páscoa, de qualquer marca, com peso aproximado de 200 gramas.

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio também estão fazendo rifas e vendas de brigadeiros, com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de ovos.

Essa é a 5ª edição do projeto Coelho Humano, uma das ações de protagonismo e responsabilidade social realizadas ao longo do ano, por iniciativa dos próprios alunos e com total apoio do Colégio Rio Branco. No ano passado, por exemplo, foram arrecadados cerca de 200 ovos que foram entregues a instituições de Cotia e Carapicuíba.

Este ano, a expectativa é que a campanha tenha o máximo de adesão possível. A orientadora educacional do Ensino Médio da Unidade Granja Vianna, Maria Eugênia Ruiz Rossetti, destaca a importância da motivação dos alunos neste projeto, que demonstra importantes habilidades e valores como ética, solidariedade, protagonismo e competência.

A campanha de doação ainda está aberta. Os ovos podem ser entregues na Orientação Educacional, da unidade Granja Vianna.

Quanto mais unidades arrecadadas, maior o número de crianças e instituições beneficiadas.

Parabéns aos alunos e boa sorte!