O que fazer com as crianças nas férias?

Por Valquíria Luchezi*

As férias se aproximam e os pais se desesperam. Logo surge a pergunta: o que fazer com tanto tempo livre com as crianças em casa?

O problema comum é que muitos pais não estão de férias, mas é possível separar um tempo para brincar com as crianças. Esse momento, que parece tão simples, tem um valor importante para o crescimento saudável da criança e pode ser vivido com mais intensidade, pois é a época que os compromissos escolares e a agenda intelectual não está tumultuada. Surge, então, o momento com a família, que deixa a criança mais confiante.

É importante que os pais procurem qualidade no que podem compartilhar em família, com direito a aprendizado, descobertas e afetividade. Para as famílias que gostam de cozinhar, esse é um momento importante. Peça sugestão para as crianças e montem juntos, um cardápio do que será elaborado. Façam a lista do que será comprado no mercado e elaborem o prato, com direito a fotos. Esse é um exemplo de atividade prazerosa para os pais, educativa para os filhos e divertida para ambos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Separar momentos de contação de histórias, jogos online, ateliê em casa, montagem de quebra-cabeça são boas sugestões para esse convívio familiar.

Mas, se os pais não possuem esse tempo, durante a semana, uma boa opção são os cursos de férias que muitas escolas desenham e oferecem para as famílias. Muitas famílias não viajam nessa época do ano, optando, assim, por programação elaborada por pedagogos.

Nesse momento a escola propicia um ambiente recreativo com direito a muita diversão. Algo que os pais podem optar e nos finais de semana, incrementam com as atividades familiares.

Proporcionar momentos de lazer é proporcionar afeto. Para isso, desenhar com as crianças uma rotina de férias, com uma atividade, ao menos, por dia da semana, faz com que os filhos não fiquem ansiosos devido à falta de programação. Caso contrário, corre-se o risco das crianças seguirem a programação da TV ou passarem as férias frente ao computador.

*Psicopedagoga, Valquíria Luchezi é orientadora educacional da Educação Infantil e do Programa de Cursos de Férias, do Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis.