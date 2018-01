Como lidar com o turbilhão de informações e acontecimentos que chegam a todo momento pela imprensa e redes sociais?

Pensando nisso e com o intuito de contribuir com a sociedade por meio de espaços democráticos para a reflexão e o debate sobre alguns dos principais temas da atualidade, o Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão promoveu o curso de atualização gratuito para a comunidade, “O Brasil e o Mundo em 2017: Democracia, Política e Economia”, durante os meses de maio e junho.

O curso foi ministrado por especialistas convidados e das Faculdade Integradas Rio Branco (FRB), mestres e doutores, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna. Durante as aulas, foram abordados os principais aspectos sociais, políticos e econômicos que envolvem a proposta do pacote de reformas no Brasil: da Previdência e Trabalhista, em contextualização com a grave crise política e o governo de Michel Temer.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no bloco internacional, os novos rumos dos países da América Latina, a política de Donald Trump e as ameaças nucleares que envolvem a Coreia do Norte foram os temas trabalhados pelo grupo.

O economista e professor Onofre Portella, falou sobre a Reforma da Previdência. Já o juiz Rui César Públio Corrêa Borges e o professor de Direito do Trabalho , Pedro Henrique Benatto destacaram a Reforma Trabalhista, Terceirização e CLT – em uma apresentação muito esclarecedora sobre aspectos que a mudança traria ao trabalhador: avanços ou retrocessos?

O tema “América Latina e os novos rumos da democracia” foi destrinchado pelos professores José Maria de Souza Júnior e pela professora doutora convidada da Unifesp, Regiane Nitsch Bressan. “A Política de Donald Trump: influências e repercussões internacionais” foi apresentado pelos professores Peterson Silva e Pedro Costa Júnior.

Para finalizar o programa, o diretor acadêmico das Faculdades Integradas Rio Branco e um dos maiores especialistas em Ásia do Brasil, Alexandre Uehara, apresentou e debateu o tema “Coreia x Estados Unidos: a questão nuclear e ameaça à paz mundial”.

Durante os encontros, com a experiência em sala de aula e o compartilhamento de opiniões, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir subsídios acadêmicos para a elaboração individual de diferentes abordagens e linhas de pensamento.

Esta é foi a terceira ação promovida pelo Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, criado em 2016 pelo Colégio Rio Branco, com o objetivo de criar espaços, cada vez mais ativos, para fomentar a cultura, o saber e o acolhimento, por meio de projetos que estimulem o debate e o enriquecimento intelectual e das relações sociais.