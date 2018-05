Colégio Rio Branco convida educadores para discutir vida e autoconhecimento no ambiente escolar

Com o objetivo de discutir a valorização e a importância da vida, do autoconhecimento e da saúde no ambiente escolar, o Colégio Rio Branco, unidade Granja Vianna, convida os educadores da região para uma mesa redonda especialmente dedicada ao tema, no dia 23 de maio, quarta-feira, das 18h30 às 20h30. O evento é gratuito, mediante inscrição no site da instituição.

A ideia é compartilhar experiências vividas nas escolas e dentro das salas de aula e propor alternativas saudáveis e otimistas para lidar com conflitos internos e as mais diferentes situações que surgem, ou são levadas, por crianças e adolescentes para dentro da esfera escolar.

Estarão presentes para conduzir a conversa com o grupo, dois especialistas convidados:

A psicóloga Thaís Rabanea é formada em Psicologia Clínica pela PUC-SP, especializada em Neuropsicologia, mestre e doutoranda em Psiquiatria e Psicologia Médica pela UNIFESP.

Eduardo Romano Ottolia é psicólogo formado pela PUC-SP e em Psicanálise pelo Instituto Sedes Sapientiae. Atualmente trabalha como psicanalista na área clínica em consultório particular voltado a crianças e adultos.

O evento é direcionado para professores, diretores, gestores e agentes escolares e educadores, em geral, das redes pública e privada de ensino.

As inscrições estão disponíveis no site: www.crb.g12.br

Serviço

Mesa Redonda “Vida, autoconhecimento e saúde no ambiente escolar”

Data: 23/05/2018 das 18h30 às 20h30

Local: Colégio Rio Branco – Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares n° 7.200, Km 24 – sentido SP

Cotia – SP

www.crb.g12.br