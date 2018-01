Menos celular mais livros. Como incentivar a leitura infantil?

O contato com os livros deve ser incentivado mesmo antes do processo de alfabetização das crianças. Algumas experiências iniciais podem ser bem bacanas para começar a criar intimidade, como deixá-las explorar imagens, folheá-los aleatoriamente ou usá-los para compor brincadeiras diversas.

Mesmo assim, nos dias de hoje nem sempre é fácil conseguir fazer um livro físico competir com games, tablets e o universo interativo dos celulares, cada vez mais acessível aos pequenos.

Por isso, muitos sites de editoras e os próprios e-books disponibilizam atividades lúdicas sobre obras infantis, além de canais específicos do YouTube, o que pode ser um caminho para ajudar a despertar o gosto pela leitura.

Em qualquer idade, ler aprimora habilidades de comunicação, enriquece o repertório intelectual e linguístico, estimula o senso crítico e a criatividade.

No Colégio Rio Branco, o incentivo à leitura acontece desde a infância como um fator primordial para o desenvolvimento do aluno.

A Biblioteca Professor Primo Páscoli Melare, da unidade Higienópolis, abriga um rico acervo literário, considerado um dos mais completos na cidade de São Paulo, com mais de 120 mil volumes, somando raros exemplares a uma constante atualização de títulos, que incluem as recomendações de pais, alunos e professores.

Ajudar as crianças a criar intimidade e laços afetivos com os livros pode ser desafiador, mas as férias escolares são uma boa oportunidade para colocá-las em prática! Tentar inserir um livro na rotina diária das crianças, como parte do lazer e das brincadeiras é uma sugestão.

Veja algumas dicas de livros infantis e autores variados:

Título: A Árvore do Beto

Autor: Rocha, Ruth

Editora: Salamandra

Catapimba é um garoto legal. Amigo da turma toda, centroavante e secretário do Estrela D’Alva Futebol Clube, com ele o tempo só esquenta quando o Armandinho não apita o jogo direito. Em ‘A árvore do Beto’ ele vai realizar um sonho que tinha desde pequeno, e vai descobrir também que qualquer sonho fica melhor quando a gente está perto dos amigos.

Título: Bem lá no alto

Autor: Strasser, Susanne

Editora: Companhia das Letrinhas

Neste livro, um urso avista um bolo. Ele parece muito apetitoso. Mas, puxa, está bem lá no alto… Como o urso vai conseguir pegá-lo? Um livro para crianças bem pequenas em que se mostra o quanto é bom poder contar com a ajuda dos amigos e de acontecimentos inesperados!

Título: No Escuro – Sete Histórias Tenebrosas de Bruxa

Autor: Ssó, Ernani

Editora: Edelbra

Cuidado: nestas sete histórias tenebrosas, coisas estranhas acontecem na hora mais escura da noite mais escura. São bruxas de todos os tipos, irmã gêmea de princesa, bruxa doida pra casar, que faz as vezes de Papai Noel… As criancinhas são suas vítimas: reduzidas a ponto de se perder na própria cama ou levadas por portas suspeitas a universos incríveis.

Título: Pânico no Navio

Autor: Colfer, Eoin

Editora: Galera Record

Neste livro, durante as férias, Duda, de nove anos, seus irmãos e seus pais viajam para a praia, onde rochas submarinas escondem um grande tesouro, guardado pelo fantasma do Capitão Corvo, um pirata muito malvado, que não descansará enquanto não se vingar do menino que séculos antes tentou matá-lo com uma machadada na cabeça. E se ele não encontrar aquele menino, qualquer outro de 9 anos servirá.

Título: Cachinhos Dourados e um Urso Apenas

Autor: Hodgkinson, Leigh

Editora: Brinque Book

O que acontece quando o pequeno urso sai de seu conto de fadas e vai para a cidade grande, onde Cachinhos Dourados vive agora? Para onde vão os personagens de uma história depois que o livro se fecha? Quando Ursinho sai da floresta e chega à cidade grande, ele se vê completamente perdido e assustado. Tudo é muito claro, barulhento e diferente. Ele então procura abrigo em um confortável apartamento…

Título: Histórias de Coelho e Elefante

Autor: Roldan, Gustavo

Editora: Pensarte

Depois que se conheceram na floresta, o Coelho e o Elefante não se desgrudaram mais: formaram uma divertida parceria, mostrando que não há limites para a verdadeira amizade. Brincam, brigam, tiram sarro um do outro, mas estão sempre próximos e prontos para o que der e vier. Nessa atmosfera de descobertas, surgem os sustos, os deslumbramentos, os questionamentos diante da vida e até as grandes ideias, como a invenção de um avião ou seria navio?

Título: As Belas Adormecidas (e algumas acordadas)

Autor: Torero, José Roberto

Editora: Companhia das Letrinhas

A história da Bela Adormecida não é novidade para ninguém. Mas você consegue imaginar o que teria acontecido se uma fada tivesse dado um jeitinho de contornar a maldição da feiticeira? Ou então se, por acidente, a roca tivesse espetado o dedão do pé da própria bruxa? E se quem tivesse encontrado a princesa não fosse um príncipe, mas sim um dragão verde?

Título: Lápis Cor de Pele

Autor: Brito, Daniela De

Editora: Cortez

Ana, em seu primeiro dia de aula, ficou surpresa quando viu que os colegas tinham um ‘lápis cor de pele’. Então, pensou: ‘Será que gente só tem uma cor?’ A partir daquele dia, começou a prestar atenção nas pessoas e descobriu coisas que nunca havia percebido antes. Notou que os olhos, cabelos e bocas de seus amigos eram bem diferentes uns dos outros. E começou a pensar que o mais legal era justamente isso. Que sem graça seria o mundo se todos fossem iguais!

Título: Direitos do Pequeno Leitor

Autor: Auerbach, Patrícia

Editora: Companhia das Letrinhas

Quando se trata de livros e leitura, os adultos têm seus direitos muito bem garantidos – eles podem ler o que quiserem, quando quiserem. Mas e os pequenos leitores? Aqueles que estão começando a se aventurar nas páginas dos livros: a que eles têm direito? Ser o personagem principal de uma história, brincar com os heróis mais queridos, reler um conto quantas vezes quiser, ou até abandonar uma leitura no meio.

Título: O mistério do Coelho Pensante

Autor: Lispector, Clarice

Editora: Rocco

Joãozinho, um coelho branco muito esperto, de tanto farejar ideias com seu focinho inquieto, inventou uma que iria dar o que falar: fugir da casinhola de grade de ferro sempre que esquecessem a sua comida. A estratégia deu certo e Joãozinho nunca mais ficou sem cenouras. Mas o problema é que ele tomou gosto pela liberdade e sempre encontrava um jeito de escapar, deixando a garotada da vizinhança intrigada…

Título: Gente de Cor, Cor de Gente

Autor: Negro, Mauricio

Editora: FTD

A cada virada de página, o leitor se depara com dois personagens: um tem a pele negra, o outro tem a pele de outra cor. Lado a lado, eles vivem momentos de fome, frio, medo, calor, raiva, diversão ou alegria. A conclusão fundamental do livro é a de que, não importa a cor da pele, somos todos seres humanos e compartilhamos das mesmas angústias, desejos, felicidades e tristezas.

Título: A Escova de Dentes Azuis

Autor: Mion, Marcos

Editora: Panda Book

O Natal está chegando! E com ele o momento de escrever a cartinha para o Papai Noel. O que será que as crianças vão pedir de presente? Donatella tinha uma lista organizada com vários itens e Stefano queria os brinquedos mais modernos. Romeo, por sua vez, queria algo muito simples, o que surpreendeu toda a família. Nesta emocionante história, você irá conhecer um garoto muito especial que, com a sua pureza e simplicidade, mostrou a toda sua família o verdadeiro significado do espírito natalino.

Título: Este Livro Está Fora de Controle

Autor: Byrne, Richard

Editora: Panda Book

Beto só queria mostrar à Bella seu novo brinquedo- um carrinho de bombeiro. Mas o controle remoto está descontrolado! Quando Beto aperta os botões, o controle acaba comandando o cachorro de Bella, e não o carrinho. Só lhes resta uma saída- pedir ajuda ao leitor.

Título: O Homem-Cão

Autor: Pilkey, Dav

Editora: Companhia das Letrinhas

Antes do Capitão Cueca, Jorge e Haroldo criaram um novo herói que bebe água da privada, rola sobre os bandidos e late na cara do perigo! Quando o oficial Rocha e seu cachorro Greg sofrem um acidente, o único jeito de os dois sobreviverem é fundindo a cabeça do cão com o corpo do policial e é assim que nasce o Homem-Cão, o melhor policial da cidade! Porém, ele tem um grande inimigo: o terrível gato Pepê, e não vai ser nada fácil enfrentar esse vilão que até pode parecer fofinho, mas tem milhões de ideias maldosas na cabeça.

Título: Histórias de Fantasmas

Autor: Belinky, Tatiana

Editora: Ática

Táti não tem medo de escuro nem de fantasma e, zombando do irmão, quer mostrar a ele que é muito corajosa, mas…

Título: Tem um Dinossauro na minha Mochila

Autor: Greban, Quentin

Editora: Berlendi & Vertecch

Meu dinossauro está me criando um baita de um problema: ele está crescendo! E fazendo besteiras cada vez piores. Mamãe ainda não sabe do meu dinossauro. Por quanto tempo ainda vou conseguir guardar segredo?

Título: Toda Criança Gosta…

Autor: Hetzel, Bia

Editora: Manati

O que nos aproxima, senão nossas afinidades? Quais são os valores universais da infância? Essa foi a pergunta que Bia Hetzel se fez para criar este livro e estimular a imaginação de Mariana Massarani. Ao lembrar do que ‘toda criança gosta’, de prazeres universais, as autoras criaram um conjunto de valores capazes de promover a simpatia, a cooperação e a confiança entre as mais diferentes pessoas.