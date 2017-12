Leitura nas Férias: Boas indicações para viajar no mundo dos livros!

A leitura aprimora habilidades de comunicação, enriquece o repertório intelectual e linguístico, estimula o senso crítico, a criatividade e leva a lugares imaginários que possibilitam uma fantástica viagem individual por um mundo de ideias, sensações e conhecimentos amplos.

Além de se tornar um hábito, pode ser uma boa forma de diversão, um momento para relaxar ou colocar algum projeto de estudos em prática.

O exercício da livre leitura – seja de revistas, jornais, sites ou mesmo livros – permite uma maior conexão gramatical, ampliando as chances de uma redação bem sucedida, tanto no dia a dia escolar, como em provas ou testes de resultados, como o Enem e vestibulares. Também aprimora a capacidade de interpretação de questões e textos, auxiliando no aprendizado de diferentes disciplinas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Biblioteca Professor Primo Páscoli Melaré, da unidade Higienópolis, abriga um rico acervo literário, considerado um dos mais completos, de colégios, na cidade de São Paulo. Reúne cerca de 120 mil volumes, somando raros exemplares a uma constante atualização de títulos, que incluem as recomendações de pais, alunos e professores.

Para contribuir com as sugestões e dicas de leitura para crianças e jovens durante as férias de julho, a bibliotecária responsável, da unidade Higienópolis, Claudia Tavares Mello, destaca uma lista de obras interessantes, que mescla diversos estilos e autores.

Crianças

Educação Infantil e Fundamental I

Madame Pamplemousse e suas incríveis comidinhas, Rupert Kingfisher

Ser Criança, Tatiana Belinky

Que História é essa? Flavio de Souza

O Dariz, Olivier Douzou

A cidade salva pelos brinquedos, Elias José

Dom Quixote em Quadrinhos, Caco Galhardo

A dentadura do Seu Mokó, Thiago Lopes

Petúnia, Roger Duvoisin

O Sábio ao Contrário, Ricardo Azevedo

A Extraordinária Jornada de Edward Tulane, Kate DiCamillo

Como vai o planeta? Quino

Amélia queria fugir com o circo, Blandina Franco

Dinossauro: O cotidiano dos dinos como você nunca viu, Luiz Eduardo Anelli

Coraline, Neil Gaiman

Quando Blufis ficou em silêncio, Lorena Nobel e Gustavo Kurlat

A Faixa Malhada, Sir Arthur Conon Doyle

Super! Manual para Garotas Fantásticas, Emma Wonder

Depois do foram felizes para sempre, Ilan Brenman

O Domador de Monstros, Ana Maria Machado

Menino Maluquinho, Ziraldo

O mistério do hotel, Martin Widmark e Helena Willis

Sr. Bliss, J.R.R Tolkien

Menina Papagaio, Ilan Brenman

Adolescentes e Jovens

Ensino Fundamental II e Ensino Médio



Bliss – Uma Pitada de Magia, Kathryn Little Wood

Bliss – Um Bocado de Magia, Kathryn Little Wood

Os familiares – Segredos da Coroa, Adam Jay Epstein e Andrew Jacobson

Os familiares – Círculo de Heróis, Adam Jay Epstein e Andrew Jacobson

Diário de um Banana – Maré de Azar, Jeff Kinney

Diário de um Banana – Caindo na Estrada, Jeff Kinney

Estilhaça-me, Tahereh Mafi

Liberta-me, Tahereh Mafi

Névoa, Kathryn James

Gelo, Kathryn James

Príncipe Mecânico, Cassandra Clare

Anjo Mecânico, Cassandra Clare

Princesa Mecânica, Cassandra Clare

A Pirâmide Vermelha, Rick Riordan

O Trono de Fogo, Rick Riordan

A Sombra da Serpente, Rick Riordan

Maze Runner – Correr ou Morrer, James Dashner

Maze Runner – A Cura Mortal, James Dashner

Maze Runner – Prova de Fogo, James Dashner

Maze Runner – Ordem de Extermínio, James Dashner

Perdida, Carina Rissi

Encontrada, Carina Rissi

O Doador de Memórias, Lois Lowry

Petrus Logus O Guardião do Tempo, Augusto Cury

Vango Entre o Céu e a Terra, Timothée de Fombelle

A Garota que Você Deixou Trás, Jojo Moyses

Coleção Os Karas – A Droga da Amizade, Pedro Bandeira

Extraordinário, R. J. Palacio

O Colégio Rio Branco deseja boas férias a todos! E boa leitura 😉