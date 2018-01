Hora do lanche! O que levar na lancheira?

A hora do lanche é dos momentos mais prazerosos para as crianças, pois é quando podem confraternizar e interagir livremente com os colegas. Mas é muito comum pais e familiares terem dúvidas a respeito do melhor tipo de alimento que deve ser enviado na lancheira.

Muitos deles estão ingressando agora no cotidiano escolar e não têm ideia do que é melhor para os filhos, e outros, gostariam de aproveitar essa fase para refinar preferências e gostos alimentares dos pequenos.

Além das orientações da escola, a interação construída no momento da alimentação com os colegas ajuda o aluno a experimentar novos alimentos, hábitos e sabores, e com isso, aguçar o paladar.

Na lancheira é importante constar alimentos nutritivos que proporcionem energia e o equilíbrio necessários para o aprendizado intelectual, o crescimento e o desenvolvimento da criança.

Os pais devem incluir, preferencialmente, um tipo de bebida que pode ser suco, água de coco ou um achocolatado; uma porção de carboidrato ( pães, biscoitos, cookies integrais, cereais ou bolos simples) uma porção de proteína (queijo, iogurte, requeijão, peito de peru) e uma porção de frutas.

É importante que a criança participe no processo de compra dos lanches e preparo da lancheira, pois além de uma atividade divertida e de integração, também para é ideal para aprender, desde cedo, certos cuidados como a conservação dos alimentos, higienização, utilização da bolsa térmica e do gelo reutilizável.

Do ponto de vista nutricional, não é indicado enviar salgadinhos, refrigerantes e frituras. Caso a criança queira levar lanches não saudáveis, o ideal é negociar um dia na semana e sempre dialogar sobre a importância e funcionalidade dos alimentos para a saúde.

No Colégio Rio Branco, por meio de acompanhamento da nutricionista institucional, a lanchonete procura oferece alimentos mais saudáveis para os alunos, como gelatinas, biscoitos integrais, barras de cereais, salgados apenas assados, chás, sucos, iogurtes e lanches naturais. Não é permitida a venda de refrigerantes e as famílias são sempre orientadas a enviar o lanche de casa.

Os alunos da Educação Infantil e do 1ºano do Ensino Fundamental somente têm acesso à lanchonete acompanhados dos familiares, e a orientação é a compra do lanche só em ocasiões excepcionais. Caso exista algum interesse dos pais pelo consumo, a lanchonete disponibiliza o “kit lanche saudável” – já balanceado, mas normalmente a indicação é o alimento trazido de casa, preparado e organizado junto com a família.

Já os alunos do 2° ano do Ensino Fundamental em diante, passam a ter acesso à lanchonete, mas os familiares devem saber o que as crianças consomem para poder orientá-los junto à escola. Além disso, existe a preocupação e participação da instituição em projetos específicos e de aprendizagem alimentar, como os momentos dedicados à culinária e o cultivo da horta que são realizados com diferentes faixas etárias.

Contribuição: Profa. Rosemary Sertório, pedagoga e orientadora educacional da Educação Infantil, Unidade Granja Vianna.

O Colégio Rio Branco deseja a todos um bom retorno às aulas e uma boa hora do lanche!