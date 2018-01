Hey makers! Movimento reúne estudantes e educadores em São Paulo

O Movimento Maker tem conquistado cada vez mais estudantes e escolas no mundo todo. Espaços maker, FabLabs e modelos semelhantes estimulam a criatividade em salas de aula, bibliotecas, museus, centros comunitários e até nas empresas. Como aplicar essas inovações, no entanto, também é um desafio.

Nos próximos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, quinta, sexta e sábado, acontece o Maker Academy, nas Faculdades Integradas Rio Branco (FRB), em São Paulo – um dos maiores eventos de educação do país, cujo objetivo é debater as principais tendências em tecnologias educacionais.

Entre os temas abordados estarão a inserção da cultura maker no mundo acadêmico; os FabLabs, laboratórios de prototipagem em ambientes educacionais, o conceito de design thinking e o empreendedorismo para estudantes de ensino médio, entre outros.

Durante o evento, acontece o desafio da VEX Robotics para alunos entre 9 e 14 anos, além de painéis sobre educação e os desafio da robótica, e workshops gratuitos sobre Microsoft Excel, Autodesk Fusion 360, Programação Easy-C e Robótica.

O evento é uma iniciativa conjunta entre empresas e instituições em prol da tecnologia aplicada à educação, como a ColMaker, ETC Brasil, Faculdades Integradas Rio Branco, VEX e AutoDesk.

Gratuito e aberto ao público, o encontro é direcionado a educadores e gestores da área da educação, estudantes de diferentes idades e apaixonados por tecnologia, além de uma ótima oportunidade de atividade para o início das férias.

As inscrições devem ser feitas pelo link: https://etcbrasil.typeform.com/to/P0zIFb

Serviço

Maker Academy

Local: Faculdades Integradas Rio Branco

Av. José Maria de Faria, 111

Lapa, São Paulo

Datas e Horários:

Painel de Educação – Quinta 30/06 – 10h30 às 19h30

Desafio de Robótica – Sexta 01/07 – 9h às 17h

Workshops em horários intercalados*

Entrada gratuita

Inscrições: https://etcbrasil.typeform.com/to/P0zIFb



