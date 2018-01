Grupo de Teatro Rio Branco completa 30 anos: aos loucos, poetas e amantes

Enquanto houver loucos, poetas e amantes haverá noites de sonho, amor e fantasia! Essa frase tem muitos significados para o Grupo de Teatro Rio Branco, que completou 30 anos, com mais de 100 peças apresentadas: a primeira delas chamada “Uma noite de sonho, amor e fantasia” e a mais recente chamada “Aos loucos, poetas e amantes”.

A comemoração das três décadas de amor à arte teve início com uma exposição, no início do semestre, e ficou completa com a apresentação da peça “Aos loucos, poetas e amantes”, no final do mês de agosto, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Os palcos do Colégio Rio Branco receberam mais de 100 alunos e ex-alunos, que fizeram e fazem parte do Grupo de Teatro Rio Branco, dentre eles Dan Stulbach, Paulo Falzoni, Rodrigo Duco Guerreiro, Carlos Baldim, Sérgio Felderg, Alexandre Elsestein, Caio Mendes, Giulia Queiroz, Érica Rinaldelli, Felipe Colibri, Giovana Ghiurghi, Gabriel Romer, Amanda Lombardi, Thomas Erlach, Bruno Vieira, Gustavo Machado, Eduardo Lesser, Rebecca Mancini, Heloísa Carramate, Beatriz Gomes, Enrico Verta, Augusto Trainotti, Marília Calazans, Luiz Gustavo Matias, Mariana Williams, Mariana Buscardi, Monica Kulskar e muitos outros, além das diretoras Vanessa Bruno e Lívia Vilela!

A peça mostrou todas as etapas de criação de uma peça e como os atores vivenciam o teatro. Todas as cenas foram criadas coletivamente e a montagem contou com depoimentos presenciais e em vídeo de ex-alunos que marcaram a trajetória do grupo.

Para marcar essa data, o Colégio Rio Branco lançou um site, que conta a história do Grupo de Teatro Rio Branco e traz fotos, vídeos e cartazes de todas as peças já encenadas. Confira: www.grupodeteatroriobranco.com.br