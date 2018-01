Governo finlandês realiza o seminário Faça o Ensino Superior na Finlândia, no Colégio Rio Branco

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, em cooperação com o Finnish Network for International Programmes (FINNIPS), vinculado ao Ministério da Educação e Cultura da Finlândia, promovem no próximo dia 12 de setembro, segunda-feira, das 19h30 às 21h30, no Colégio Rio Branco , em Higienópolis, o seminário gratuito “Faça o Ensino Superior na Finlândia”– para brasileiros interessados em estudar nas universidades do país europeu.

As instituições finlandesas estão entre as melhores do mundo. São cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e Ph.D. em diversas áreas do conhecimento.

A Universidade de Helsinque, na capital, por exemplo, é uma das principais referências da Europa em Artes, Humanas, Exatas, Ciências e Saúde.

A Finlândia tem grandes expectativas com relação à chegada de brasileiros às suas universidades, como parte de um megaprojeto de internacionalização do ensino superior finlandês.

Estudar em um país que é uma referência pode ser uma oportunidade única de aperfeiçoamento para brasileiros. Durante a palestra, serão abordados temas como:

A Finlândia como um país para se estudar e viver

Processo de seleção nas universidades Finlandesas

Trâmites e serviços oferecidos pelo Consulado da Finlândia

Experiências de jovens brasileiros que estudaram na Finlândia

O evento é direcionado a pais, alunos do Ensino Médio interessados em cursar a graduação na Finlândia e adultos e profissionais interessados em fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, nas mais diferentes áreas do conhecimento, no país escandinavo.

As Inscrições para a palestra são gratuitas pelo site: www.crb.g12.br

Programação

19h40 às 20h – Introdução ao sistema finlandês de Ensino Superior

Srta. Riikka Vanhanen, coordenadora da FINNIPS

Ensino superior na Finlândia

Estudando e morando na Finlândia

Foco em Universidades de Ciências Aplicadas e cursos de graduação em Inglês

20h às 20h15 – Como se candidatar para cursos de graduação na Finlândia?

Srta. Tanja Myry, coordenadora de admissões

Instruções para o processo de aplicação passo a passo

Documentos solicitados e sistema de aplicação on line

Mensalidades e bolsas de estudo

20h15 às 20h35 – Obtendo permissão para viver na Finlândia

Sr. Jarkko Wickström e Srta. Daniela Metsäranta – do Consulado geral honorário da Finlândia, São Paulo

Permissão de residência

Informações úteis

20h35 às 20h50 – Depoimento de ex-aluno

Experiências de um estudante brasileiro

20h50 às 21h – Perguntas e comentários



Informações:

Palestra Faça o Ensino Superior na Finlândia

Data: 12 de setembro de 2016

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996

São Paulo – São Paulo

Entrada Franca

Inscrições: www.crb.g12.br