GoogleRioBranco: inspirar, compartilhar, capacitar!

O Grupo de Educadores Google (GEG) é uma comunidade de educadores apaixonados por tecnologia que levam os benefícios das ferramentas e suas inovações a escolas, salas de aula e comunidades de todo o mundo.

No dia 20 de maio, a unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, parceiro do Google for Education, sediou um encontro do GEG, aberto a todos os educadores da escola e ao público externo, com certificação.

As atividades que o grupo desenvolve, sejam elas online e presenciais, são todas gratuitas e qualquer pessoa pode participar: diretores, administradores de escolas, professores, alunos ou pessoas interessadas, sejam do setor público ou privado. Cada grupo é organizado por um voluntário local, um líder do GEG, e é totalmente independente do Google – enquanto corporação.

No Colégio Rio Branco, o primeiro encontro foi conduzido pelos professores e coordenadores de resultados e aprendizagem, Tiago Bevilaquae e Maurílio Fontanesi e foram apresentadas estratégias e ferramentas que envolvem as ferramentas Google e de outras empresas que buscam apoiar o processo de ensino.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Foi uma oportunidade extremamente positiva e já temos demandas muito relevantes para os próximos eventos. Por se tratar do início do grupo, não nos concentramos em nenhuma ferramenta específica, mas sim na proposta de discussão e no levantamento de expectativas para os próximos encontros”, explicou Tiago Bevilaque.

O objetivo do projeto é incentivar que os educadores colaborarem uns com os outros, permitindo a troca de ideias, ajudando os colegas a atenderem melhor às necessidades dos alunos com soluções propostas por ferramentas de tecnologia.

Além do momento de compartilhamento de prática e da palestra sobre inovação, houve uma discussão muito rica sobre o papel do professor, os desafios da inovação em educação e os rumos do Grupo de Educadores Google.

Existem dezenas de grupos espalhados por todo o mundo com o mesmo intuito de aprender novas tecnologias e ferramentas Google para aplicar à Educação e melhorar sua prática pedagógica.

Os eventos do GEG podem ter formatos, assuntos, estilos e durações diferentes. Os eventos podem ser formais, focados no networking, presenciais ou totalmente online por meio do Google+. Cada escola decide o formato de seu evento!

#DaUmGoogle 😉