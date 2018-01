Finlândia e Colégio Rio Branco formam educadores da rede pública de São Paulo em projeto inédito

Ao longo dessa​ semana, entre os dias 18, 19, 20, 21 e 22 de setembro, ​um grupo de ​30 educadores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo participa do curso de desenvolvimento profissional docente “Tendências Emergentes em Educação no Século 21”, ministrado pelos educadores finlandeses, Sisko Mällinen e Juha Lahtinen, da Tampere University of Applied Sciences (TAMK), que vieram ao Brasil exclusivamente para o programa de formação.​

​O projeto foi acordado no mês de junho entre a S​ecret​a​ri​a​ d​a​ Educação do Estado de São Paulo, o Colégio Rio Branco e a TAMK, com o apoio da Embaixada da Finlândia no Brasil.

​As aulas acontecem na U​nidade Higienópolis do Colégio Rio Branco, das 8h30 às 17h. Os educadores da rede pública foram selecionados pela própria Secretaria da Educação, que os definiu por diferentes áreas de atuação para que possam atuar como multiplicadores das experiências e novas metodologias adquiridas durante o curso.

O conteúdo do programa inclui temas como projetos interdisciplinares, novos ambientes para ensino e aprendizagem, tecnologia e desenvolvimento de competências cognitivas e não cognitivas (sócioemocionais).

​O Colégio Rio Branco é ​uma das ​única​s​ instituiç​ões​ a formar docentes em parceria com o país escandinavo. Com o sucesso de sua experiência interna e agora com mais esse projeto, o Colégio Rio Branco dá início ao Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Aplicados – cujo objetivo será contemplar​ professores, gestores e educadores das redes pública e privada de ensino.

O projeto piloto com os educadores da rede pública também integra o rol de comemorações pelos 100 anos de independência da Finlândia. Como uma referência mundial em Educação, a ideia é compartilhar com vários países suas experiências de sucesso no ensino e na aprendizagem, apesar das diferenças culturais, econômicas e sociais.

​​​Ao longo dos últimos 10 anos, o Colégio Rio Branco, como a primeira escola brasileira, construiu um relacionamento que o tornou um parceiro oficial e institucional da Finlândia para aplicação das melhores práticas de aprendizagem do país, não só em metodologias de ensino, como principalmente, no papel do educador. Assim, pretende-se agir diretamente na raiz educacional e no principal e mais valioso meio de ensino: o professor.



Seminário Internacional “Tendências Emergentes em Educação no Século XXI”

Dentro dessa iniciativa, o Colégio Rio Branco também convida educadores e o público para o seminário internacional gratuito “Tendências Emergentes em Educação no Século XXI”, que acontece na sexta-feira, 22 de setembro, das 15h às 17h, ministrado pela diretora da Tampere University of Applied Sciences (TAMK), Carita Prokki, com a presença do embaixador da Finlândia no Brasil, Sr. Markku Virri, e do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Sr. José Renato Nalini.

O evento discutirá temas como introdução ao sistema de educação finlandês, abordagem centralizada no aluno x centralizada no professor, métodos ativos de aprendizagem e pedagogia, ferramentas práticas e aprendizagem ativa na educação.

Direcionado a educadores, gestores de escolas, pesquisadores, estudantes e todos os interessados no modelo de educação finlandês, das escolas públicas e privadas de ensino.

Serviço:​

Data: 22/09 – sexta-feira

Horário: 15h às 17h​

Local: Avenida Higienópolis, 996

São Paulo – SP

Auditório – 3° andar

Palestra em Inglês​ com tradução simultânea para o Português*​

Entrada gratuita, mediante inscrição pelo site: www.crb.g12.br