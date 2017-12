Finlândia comemora 100 anos de Independência e homenageia o Colégio Rio Branco

A Finlândia com​pleta 100 anos de Independência​ com​ uma série de homenagens e comemorações em todo o mundo. Em razão dos laços de amizade, respeito e parceria entre ​o ​Brasil e ​a ​Finlândia​ e como uma homenagem ao país escandinavo ​e aos​ valores que ele representa ​, seis monumentos da cidade de São Paulo, além do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foram iluminados com as cores da bandeira finlandesa: azul e branco.

O centenário foi comemorado no Dia da Independência da Finlândia, 6 de dezembro, e as celebrações abrangem todo o mês de dezembro. A história dos últimos 100 anos do país é marcada pelos principais valores estimados pelos finlandeses: democracia, educação, igualdade e liberdade de expressão.

De 1809 até se tornar independente, apesar de fazer parte do Império Russo, a Finlândia formou um grã​o​-ducado autônomo que foi o grande pilar para as bases sociais e administrativas que permitiram aos finlandeses romper com a Rússia em 1917. Antes de 1809, a área ​que​ agora é a Finlândia estava sob o domínio sueco desde o século XIII.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo das últimas décadas, a Finlândia tem se destacado em diferentes indicadores de desenvolvimento social e econômico, alcançando posições privilegiadas nos principais rankings mundiais, como por exemplo, um país referência em Educação – sendo a educação básica, a melhor do mundo – e outros de destaque como igualdade de gênero, inovação, sustentabilidade e energia limpa, estabilidade, um dos países com a menor percepção de corrupção e que se enquadra entre as economias mais competitivas do mundo.

Parceria com o Rio Branco

A Fundação de Rotarianos de São Paulo e o Colégio Rio Branco foram homenageados pela contribuição para a expansão das relações entre o Brasil e a Finlândia, especialmente na área da Educação, durante a cerimônia em comemoração ao centenário, realizada em 05 de dezembro de 2017, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

O evento, organizado pela Embaixada da Finlândia no Brasil e pelo Consulado Geral Honorário da Finlândia em São Paulo, com apoio institucional da Fundação de Rotarianos de São Paulo, homenageou empresas de origem finlandesa e expressiva atuação no Brasil: Metso, Nokia, Pöyry, Stora Enso, Valmet e Wärtsilä.

Com a condução do Cônsul Geral Honorário da Finlândia em São Paulo, Jan Jarne, o evento reuniu cerca de 400 pessoas. O Embaixador da Finlândia no Brasil, Markku Virri, destacou a importância da cooperação entre o país nórdico e o Brasil.

O evento foi prestigiado pelo Secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, que ressaltou a parceria com a universidade finlandesa, Tampere University of Applied Sciences (TAMK), para a formação de educadores da rede pública.

A Fundação de Rotarianos de São Paulo foi representada na premiação pelo superintendente Marco Rossi. A cerimônia contou com a presença do presidente do Conselho Superior, Carlos Jerônimo da Silva Gueiros; do presidente da Diretoria Nahid Chicani e sua esposa, Yara; da diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho; do diretor-geral das Faculdades Integradas Rio Branco, Edman Altheman; e do professor de Relações Internacionais e doutor em Política Europeia, Demetrius Pereira.

A instituição é parceira, há mais de uma década, dos órgãos oficiais e educacionais da Finlândia, uma referência mundial em Educação.