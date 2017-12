Férias pode ser época ideal para iniciar a reeducação alimentar

Com a chegada das férias, as crianças e os adolescentes aproveitam para descansar, viajar, passear, conhecer lugares novos, comer em lugares diferentes. Este período é muito bom e necessário, mas é nessas horas que a rotina de alimentação fica desequilibrada, uma vez que acordamos mais tarde, “pulamos” algumas refeições e frequentamos mais fast foods.

Por outro lado, o recesso escolar é um ótimo momento para colocar em prática a reeducação alimentar, pois ficamos menos estressados com as pressões dos estudos, já que o cortisol, hormônio do estresse, quando em níveis muito elevados, facilita o ganho de peso.

É muito comum crianças e adultos ganharem uns quilinhos a mais durante as férias e este efeito pode ser muito danoso à saúde, podendo tornar-se fortes candidatos a adquirir doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Além disso, perder peso não é tão fácil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para perder 1 kg, por exemplo, é preciso queimar ou deixar de consumir em média 7.000 calorias. Digamos que sua necessidade diária de calorias seja de 2.200 calorias, para perder 1 kg em 15 dias deve-se consumir apenas 1.800 calorias. Obviamente esse cálculo pode variar de metabolismo para metabolismo.

A seguir vão algumas dicas para uma alimentação saudável para começar as aulas com muito mais energia e disposição em 2017:

– Acorde cedo! Tente ter horário para dormir e para acordar, recomenda-se 8 horas de sono por dia. Os horários de descanso são essenciais para manter os horários das refeições.

– Programe-se! Saiba o que irá fazer no dia seguinte e inclua todas as refeições com os horários.

– Consuma frutas, verduras e legumes, que são ricos em fibras e, essenciais para o aumento do metabolismo.

– Faça escolhas saudáveis! Se for se alimentar num restaurante por peso, opte por carnes brancas e grelhadas, verduras e frutas. Aproveite para fazer da refeição, um momento de lazer.

– Faça atividades que envolvam caminhada e movimentos do corpo.

– Consuma água! É natural esquecer-se de beber, mas lembre-se que a água é o elemento mais abundante do organismo humano. Além disso, ao bebermos água os dois hormônios envolvidos no controle da saciedade, a leptina e o PYY são liberados. A leptina atua no estômago e o PYY é liberado no momento em que a água chega ao intestino. Esses hormônios são responsáveis por levar a mensagem de que estamos satisfeitos ao cérebro.

Lembre-se: É na infância que formamos nossos principais hábitos alimentares 😉

*Adriana Mayumi Iguma

Nutricionista institucional do Colégio Rio Branco – Fundação de Rotarianos de S.Paulo

CRN 23269