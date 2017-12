As férias escolares são muito esperadas e merecidas para as crianças, mas muitas vezes se transformam em um grande problema para as famílias. Surgem as dificuldades em mantê-las entretidas durante todo esse período, que nessa fase letiva é mais longo.

Muitos pais não conseguem tirar férias ao mesmo tempo que os filhos, e outros, não têm com quem deixá-los para retornar ao trabalho após as festas. O atual cenário econômico do país também é outro ponto, pois fez com que muitas pessoas adiassem planos de viagens mais longas.

Pensando nisso, o Programa Férias no Rio Branco está de volta em 2016, entre os dias 11 e 22 de janeiro – estruturado para atender as necessidades das famílias que buscam oferecer lazer, diversão e aprendizado para seus filhos. Uma alternativa segura e divertida que também permite fazer novos amigos.

Direcionado a crianças de 2 a 11 anos, aberto para alunos do colégio ou de fora, as programações são adequadas às faixas etárias, nas quais as crianças têm a oportunidade de explorar habilidades artísticas e corporais, colocar a criatividade em prática e conhecer novas atividades e formas de diversão. As duas unidades, Higienópolis e Granja Vianna, têm suas estruturas devidamente adaptadas para receber as crianças nesse período.

“Todas as atividades são elaboradas e coordenadas pelas pedagogas do colégio. As equipes de monitores são formadas por ex-alunos que passaram pelo programa de monitoria, receberam treinamento adequado e conhecem muito bem a rotina da instituição, seus valores e cuidados, oferecendo maior integração e segurança para as crianças e os pais”, explica Valquíria Luchezi, orientadora da Educação Infantil e coordenadora do programa de férias, na unidade Higienópolis.

Com mais de 20 anos, a Monitoria do Colégio Rio Branco é um projeto institucional que periodicamente reúne alunos para desenvolver e estimular a liderança, o trabalho em equipe e a responsabilidade social. Os monitores atuam no suporte em reuniões, festas, passeios, viagens e palestras desenvolvidas pela escola. Amizade, Lealdade e Honra são os princípios que norteiam os jovens da Monitoria, que além de passarem por um curso de formação, que inclui noções de primeiros socorros e outras habilidades, aprendem a desenvolver qualidades, enfrentar desafios e trabalhar em grupo.

Outro benefício do Férias no Rio Branco é a inclusão do almoço e lanche, tanto para meio período como período integral, de acordo com a escolha das famílias. As refeições são balanceadas e cuidadosamente elaboradas pela nutricionista.

Entre as diversas atrações que acontecem nos períodos da manhã, tarde ou integral, somam-se atividades mais elaboradas com brincadeiras típicas do universo infantil, tais como: Brincadeiras dançantes e de quintal, Oficina de Criação, Oficina de Games, Fantoches, Contação de Histórias, Tag Hugby, Yoga, Festas Temáticas, Fotografia, Culinária, entre muitas outras.

O Colégio Rio Branco deseja a todos os estudantes e crianças, boas férias!