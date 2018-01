Ex-aluno, Ayrton Senna ganha primeiro museu a céu aberto no mundo

No próximo dia 20, quinta-feira, é celebrado o aniversário de 25 anos do tricampeonato mundial de Fórmula 1 conquistado por Ayrton Senna. Para comemorar essa data, a BB Editora e o Instituto Ayrton Senna lançam a “Ayrton Senna Parade”, o primeiro museu a céu aberto do mundo sobre a trajetória do piloto na Fórmula 1. As 11 esculturas inéditas, assinadas pelo artista Rafael Sanches e feitas em aço, estarão de 20 de outubro a 15 de novembro em 12 pontos distintos de São Paulo e cidades próximas. Em seguida, a coleção ficará exposta no Autódromo de Interlagos, onde permanecerá por tempo indeterminado.

“Sem sombra de dúvida, esse projeto é um dos mais especiais e diferenciados feitos em homenagem ao Ayrton Senna. O Museu terá estátuas para esse nosso eterno piloto”, salienta Baroni Neto, diretor geral da BB Editora.

Para Bianca Senna, diretora de Branding do Instituto Ayrton Senna e sobrinha do tricampeão mundial de F-1, a homenagem será mais uma forma de continuar espalhando o legado do tricampeão pela cidade onde o piloto nasceu e foi criado.

“O Ayrton tem uma ligação muito grande com todos os brasileiros e também com a cidade de São Paulo. Os fãs do meu tio sempre pediram um espaço para que pudessem recordar dele e essa é uma homenagem que estamos dedicando para todos que têm um carinho grande pelo Ayrton”, diz Bianca.

Além das estátuas expostas, o projeto terá também a edição de um livro: Ayrton Senna, um herói moldado de alma, coração e aço! A obra reúne em seu escopo o esboço, ainda no papel, da criação e desenvolvimento das estátuas, além de textos retratando cada um dos temas de cada escultura. O livro também traz miniestátuas iguais às que serão expostas, que serão entregues junto com a comercialização da obra. “Nos 11 anos de Fórmula 1, tentamos ser fiéis a cada grande momento do piloto. Chegamos ao melhor de Ayrton Senna”, sintetiza Rafael Sanches, artista responsável pelas estátuas.

A parceria BB Editora e Instituto Ayrton Senna iniciou-se em 2014, com a edição do livro “Senna – A história do Tetra – Tricampeonato”. A obra revisitou a prova do Japão em 1989, quando uma polêmica decisão da FIA tirou do piloto a chance do “tetracampeonato” mundial.

Localização das estátuas:

• 3 Aeroportos (Guarulhos, Congonhas e Viracopos)

• Sede do Twitter em São Paulo

• Federação das Indústrias de São Paulo – FIESP

• Esporte Clube Pinheiros

• Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis (onde Senna estudou)

• Shoppings Morumbi, Anália Franco e Eldorado

• Autódromo de Interlagos

Fonte: Instituto Ayrton Senna e BB Editora.

