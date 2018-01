Esporte: 10 motivos para praticar Rugby

A equipe de rugby do Rio Branco surgiu em 1976, dentro do Colégio. Na década de 80, alunos e ex-alunos resolveram fundar o Rio Branco Rugby Clube – time oficial, conhecido também como Pelicanos – filiado a Federação Paulista de Rugby e a Confederação Brasileira de Rugby.

O time marca presença nos principais campeonatos, Paulista e Brasileiro, e coleciona inúmeros títulos e vitórias em diversas categorias, não só com o time adulto, como também com as equipes aspirantes, juvenil e infantil.

A prática do rugby no Colégio Rio Branco, além de ser uma tradição, é cada vez mais forte e procurada pelos alunos, meninos e meninas, em diferentes idades e cada vez mais cedo. A escola também promove as “Clínicas de Rugby”, abertas para que público e a comunidade, em geral, tenham a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte.

No cenário esportivo mundial, o Rugby também é destaque, já que o esporte retorna às Olimpíadas, em 2016, após 92 anos sem participar. Para falar um pouco dessa modalidade, que tem origem na Inglaterra, a professora e treinadora, Adriana Moraes Alves*, do Rio Branco Rugby Clube, listou os principais motivos para o incentivo da prática, que podem refletir positivamente em diversos aspectos da vida da criança e do jovem:

1. Diversão

Coletivo, intenso e dinâmico. O esporte sendo divertido torna sua aprendizagem mais significativa.

2. Desenvolvimento social

Amigos, crenças, sociabilidade.

3. Capacidades físicas e psicológicas

Ganho de força, melhora no condicionamento físico e fortalecimento da autoestima, o que resulta em alunos mais bem dispostos e confiantes.

4. Valores

Trabalho em equipe; respeito aos colegas, pais, professores e árbitros (somente o capitão pode falar com o árbitro, chamando-o de senhor). Altruísmo, alteridade, paixão, segurança, coragem e senso de justiça competitiva.

5. Habilidades motoras da modalidade

Correr, Avançar, “Tackelar”, Receber, Passar, Chutar.

6. Aspectos cognitivos

– Todo o contexto do esporte e suas regras incentivam outras maneiras de movimentação e ação. Exemplo: passar a bola pra frente e correr para trás, sem receber a posse de bola à frente.

– Entender o conceito do jogo permite maiores conexões neuromotoras, ampliando o repertório motor e melhorando decisões sobre uma determinada situação.

– Nesse esporte, o passe de bola é sempre para trás e a corrida para frente – o que permite agilidade de raciocínio e ação. Em outros esportes mais populares, a bola sempre segue à frente dos jogadores.

7. Tomada de decisão

Objetividade e rapidez nas tomadas de decisões, com a escolha mais correta e em um curto espaço de tempo. A exemplo do que acontece em provas de universidades e testes de resultados como vestibulares e Enem.

8. Autonomia

Permite maior independência.

9. Senso crítico

Julgar com mais responsabilidade as ações dentro e fora de campo.

10. Um esporte para todas as características físicas

Todos são bem vindos: pequeno, grande, alto ou baixo. Integração e aceitação da diversidade.

* Adriana Moraes Alves é professora e treinadora do Rio Branco Rugby Clube, dentro do Colégio Rio Branco. Apaixonada pelo esporte é também treinadora da equipe universitária da Biologia Tsunami USP e uma das professoras do Alma Rugby.