Rio Branco discute Democracia e Pacote de Reformas com o público

O Colégio Rio Branco, por meio do projeto Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, convida para o curso gratuito de atualização “Política, Economia e Democracia: o Brasil e o Mundo​ em​​ ​2017​”, aberto às famílias, alunos e ao público, em geral, que acontecerá entre maio e junho, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Durante as aulas serão abordados os principais aspectos sociais, políticos e econômicos que envolvem a proposta do pacote de reformas no Brasil: da Previdência, Trabalhista e Política. Já no bloco internacional, serão abordados temas como a política de Donald Trump e as ameaças nucleares que envolvem a Coreia do Norte.

O curso será ministrado por renomados especialistas, mestres e doutores, das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB) – reconhecidos também pela imprensa, como constantes fontes de entrevistas.

Durante os encontros, com a experiência em sala de aula e o compartilhamento de opiniões, os participantes terão a oportunidade de contextualizar sobre os temas, adquirindo subsídios acadêmicos para a elaboração individual de diferentes abordagens e linhas de pensamento.

Com carga horária total de 15h/a e duração de cinco dias, o programa foi criteriosamente desenvolvido para trabalhar os principais aspectos e dúvidas gerais que surgem a partir das informações veiculadas pelos veículos de comunicação e redes sociais.

Esta é a terceira ação promovida pelo Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, que tem como objetivo, criar espaços, cada vez mais ativos, para fomentar a cultura, o saber e o acolhimento, por meio de projetos que estimulem o debate e o enriquecimento intelectual e das relações sociais.

Ao final, será concedido certificado de extensão universitária aos participantes, mediante frequência em 75% do curso.

As vagas são limitadas. Inscrições e informações: www.crb.g12.br

Política, Economia e Democracia: o Brasil e o Mundo​ em​​ ​2017​

Programação – Unidade Higienópolis

Datas: 16, 23, 30/5 e 06, 13/06

Às terças-feiras

Horário: 19h às 22h

Local: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996 – sala 302

São Paulo – SP



Programação – Unidade Granja Vianna

Datas: 18, 25/5; 01, 08, 20/06*

Às quintas-feiras

Horário: 19h às 22h

Local: Colégio Rio Branco

Rod. Raposo Tavares Km 24, sentido SP

Granja Viana – Cotia



Temas e palestrantes:



1ª aula: Reforma da Previdência: impactos econômicos e sociais

Onofre Portella

Mestre em História Social pela PUC-SP. Especialização em Magistério do Ensino Superior e graduação em Ciências Econômicas pela PUC-SP. Tem experiência na área de Economia e Administração, com ênfase em Teoria Econômica e Mercadologia.

2ª Aula – Reforma Trabalhista, Terceirização e CLT: Avanços ou retrocessos?

Pedro Henrique Benatto (convidado FMU e ESA-OAB) – Higienópolis

Mestre em Direito, com especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito (EPD); pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC-SP, pós-graduado em Direito Civil pela PUC-MG. Atualmente é professor no Curso de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), nos Cursos Preparatórios para Concursos Públicos e Exame de Ordem do IPED e professor convidado na pós graduação da Escola Superior da Advocacia, ESA-OAB. Membro efetivo da Comissão do Jovem Advogado; Membro Efetivo da Comissão dos Novos Advogados do Instituto dos Advogados de São Paulo; Autor de Artigos Científicos; Advogado inscrito na OAB-SP e conferencista.

Rui César Públio Corrêa – Unidade Granja Vianna

Doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP. Juiz Titular da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo. Juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.



3ª Aula – América Latina: novos rumos da democracia

Regiane Nitsch Bressan (convidada UNIFESP) – Unidade Higienópolis

Doutora, mestre e especialista em Integração da América Latina, pela USP. Foi aluna visitante no Master en Estudios Latinoamericanos do Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, na Universidade de Salamanca, Espanha; assistente de pesquisa do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea – CEDEC (2002-2008) e bolsista do CNPq e FAPESP. Tem experiência no desenvolvimento de projetos acadêmicos na área de Política Internacional e Relações Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: Integração Regional, América Latina, Mercosul, Blocos Econômicos e Teorias de Integração Regional. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

José Maria de Souza Júnior – Unidade Granja Vianna

Doutorando no Departamento de Ciência Política da USP e mestre em Integração da América Latina pela USP. Realizou pesquisa de iniciação científica com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Atua em pesquisa sobre integração regional, organizações internacionais, internacionalização do ensino superior, Brasil e Chile.

4ª Aula – A Política de Donald Trump: influências e repercussões internacionais

Peterson Silva – Unidade Higienópolis

Doutor pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), na área de concentração Paz, Defesa e Segurança Internacional. Membro-convidado do Departamento da Indústria de Defesa (COMDEFESA/FIESP). Membro-colaborador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional (GACINT/USP). Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (NUPRI-USP).

Pedro Costa Júnior – Unidade Granja Vianna

Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Conferencista nacional e internacional e especialista em Política Norte Americana, atua predominantemente nas áreas de Teoria das Relações Internacionais, Economia Política Internacional, Filosofia Política e Relações Internacionais Contemporâneas.

5ª Aula – Coreia x Estados Unidos: a questão nuclear e ameaça à paz mundial

Alexandre Uehara

Doutor e mestre em Ciência Política pela USP, responsável pela área temática Ásia do Gacint/USP; membro do Grupo de Conjuntura Internacional da USP; presidente da Associação Brasileira de Estudos Japoneses (Abej) e do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI). Tem desenvolvido pesquisas sobre questões asiáticas envolvendo temas de integração econômica e relacionamentos regionais, envolvendo particularmente o Japão, a China, Península Coreana e Taiwan.

