Ensinando e aprendendo com os colegas

Com o objetivo de promover a troca de conhecimentos entre os alunos e a melhora nos resultados de aprendizagem, a Tutoria de Estudos Rio Branco, que integra o projeto Mentoria de Estudos, tem dado resultados surpreendentes. Para o projeto, que tem inspiração internacional, convidam-se alunos com mais facilidade em determinadas disciplinas para apoiar os colegas, sempre com a supervisão da orientação educacional e da coordenação pedagógica.

As disciplinas estudadas são determinadas de acordo com a disponibilidade dos alunos tutores e também com a procura dos alunos que precisam de um auxílio a mais nos estudos.

Esse momento diferenciado de troca entre os alunos complementa as experiências conduzidas na sala de aula pelo professor. O aluno tutor estuda para poder explicar para seus amigos e esses, por sua vez, experimentam novas formas de aprender com seus colegas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Os tutores acompanham os colegas de série em grupos de estudos com o intuito de ajudá-los a superar dificuldades de compreensão dos conteúdos escolares. Os resultados são fantásticos, em diferentes aspectos, como a autoestima e a confiança deles”, explica a orientadora pedagógica e coordenadora do projeto na unidade Granja Vianna (GV), Rosângela Nogueira Guedes.

Um dos exemplos de destaque é o aluno Lucas Marzocca, do 1° ano do Ensino Médio, unidade GV, que atua como tutor da disciplina de História, na qual tem excelente desempenho, e também é tutorado por colegas, em outras em que apresenta mais dificuldades. Dentro do programa e de suas habilidades, aprende e ensina com os colegas.

Após o programa, Lucas melhorou significativamente seu desempenho nas disciplinas com cálculos, e também se tornou um aluno mais participativo nas relações interpessoais.

A aluna Júlia Dias, do 1° ano, também é uma tutora de destaque em Matemática. Segundo ela, o segredo está na linguagem utilizada durante as explicações e os exercícios, já que entre os próprios alunos, a comunicação e a compreensão são mais claras.

Disciplina, trabalho em conjunto e melhora da postura acadêmica são alguns dos inúmeros benefícios que o programa oferece, citados pelos profissionais que observam os ganhos no desempenho escolar, nas provas e no dia a dia.

Na unidade Granja Vianna, alunos do 5° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio realizam a Tutoria de Estudos para ajudar os colegas. Em Higienópolis, os alunos a partir do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3° do Ensino Médio também participam.

Os alunos recebem um material de estudo com conteúdo e um direcionamento dos professores durante as aulas de tutoria – que acontecem fora da grade curricular. No final do ano, os alunos tutores recebem um certificado de participação.