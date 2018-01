Em época de Copa do Mundo de Rugby alunos se destacam no esporte

O Rugby está em alta. Nas últimas semanas, os noticiários esportivos de todo o mundo estão dando visibilidade para a Copa do Mundo de Rugby 2015, que está acontecendo na Inglaterra, com a participação de 20 seleções que representam países de diferentes continentes. O esporte também voltará ao cenário das Olimpíadas, em 2016, após 92 sem participar.

A prática do Rugby no Colégio Rio Branco, além de ser uma tradição e um orgulho, é cada vez mais forte e procurada pelos alunos. A cultura do esporte surgiu na instituição na década de 1980, dando origem ao time oficial Rio Branco Rugby Clube, também conhecido como Pelicanos. E desde então, não parou mais.

Com o incentivo à prática e os treinos constantes na instituição, Pedro Crespo, aluno do 3º ano do Ensino Médio da Unidade Granja Vianna se destacou e foi convidado a integrar a Academia Unilever, que desenvolve e prepara atletas para a Seleção Brasileira de Rugby.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O convite surgiu após um ótimo desempenho na competição que o colégio participa na categoria M17 – jogadores de até 17 anos. Hoje, Pedro está treinando no Núcleo de Alto Rendimento (NAR). A ideia é que o estudante, e agora atleta, possa participar das competições representando a seleção brasileira na categoria juvenil.

A academia tem como objetivo desenvolver as habilidades físicas, de jogo e psicológicas, de 25 jogadores selecionados pela Confederação Brasileira de Rugby.

Os alunos Eduardo Moreno e Matheus Mesquita também farão testes pra ingressar nos treinamentos. Segundo Adriana Moraes, treinadora do Rio Branco Rugby Clube, a expectativa é que os alunos consigam a vaga e participem da seleção permanentemente.

Para a divulgação dessa modalidade esportiva, a escola também promove as “Clínicas de Rugby”, gratuitas e abertas para que público e a comunidade, em geral, tenham a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte.

Colaboração: Thiago Carvalho.