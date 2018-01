DreamShaper: a ferramenta do Empreendedorismo

O Colégio Rio Branco, com apoio da Fundação Lemann, possui parceria com a plataforma DreamShaper, projeto ligado à ONG Acredita Portugal, cujo intuito é oferecer aos alunos o Módulo Eletivo de Empreendedorismo.

Com foco nos currículos internacionais e nas principais competências exigidas na atualidade, o projeto busca desenvolver nos alunos as competências e habilidades fundamentais para uma visão empreendedora dos seus projetos de vida.

A atividade é voltada para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, das unidades Higienópolis e Granja Vianna. Em reuniões semanais, os estudantes têm a oportunidade de entrar em contato com conteúdos e experiências essenciais na formação de um empreendedor de sucesso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante as aulas, também são trabalhadas importantes competências emocionais em um líder, como o autocontrole, autocrítica e auto avaliação, além da disciplina, organização e, acima de tudo, liderança.

Nas aulas iniciais, os alunos propõem ideias para a discussão da viabilidade dos projetos. Nas aulas seguintes, ficam focados, principalmente, na apresentação de resultados de pesquisa e trabalho na plataforma digital.

O DreamShaper utiliza metodologia de ensino que se adapta às necessidades dos usuários e educadores, e inclui vídeos e exercícios. A elaboração do software contou com a participação de especialistas das universidades de Harvard, Stanford e Georgetown. A ferramenta também utiliza tecnologia e conceitos de games, que permitem que a experiência e o aprendizado se tornem mais interativos, lúdicos e divertidos.

Como funcionam os Módulos Eletivos do Colégio Rio Branco? São atividades optativas, direcionadas a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Certificados e gratuitos, os Módulos Eletivos têm duração definida, que contemplam o desenvolvimento de projetos em áreas, como: Tecnologia, Enem, Iniciação Científica, Responsabilidade Socioambiental, Monitoria, entre outras. Os módulos também incluem conteúdos preparatórios para o ingresso em universidades internacionais.