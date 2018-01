Diretora lança livro sobre Educação no século XXI

A Fundação de Rotarianos de São Paulo, mantenedora do Colégio Rio Branco lançou, no último dia 02 de setembro, o livro “Educando no Século XXI – Protagonismo, Responsabilidade Social, Formação Global”, que apresenta uma coletânea de artigos de autoria da educadora e diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho.

Os textos apontam para a construção de um pensamento comprometido com a busca de respostas às inquietações da sociedade contemporânea acerca de temáticas educacionais.

Entre os temas abordados, a autora ressalta a responsabilidade do sistema educacional, o impacto das tecnologias e redes sociais na formação dos indivíduos, políticas públicas, inovação, cidadania e protagonismo, bullying, Enem entre muitos outros assuntos que permeiam o dia a dia das escolas e seus educadores, dos estudantes e das famílias.

O lançamento aconteceu durante o Festival do Livro em Família, que também contou com a presença e homenagem pelos 50 anos de carreira da escritora infantojuvenil, Ruth Rocha, além de palestra com o navegador brasileiro Amyr Klink e do único sobrevivente brasileiro do Holocausto, Andor Stern, entre outras atrações culturais para crianças e adultos. Os convidados foram prestigiados com um exemplar autografado pela autora.

Esther Carvalho é ex-aluna do Colégio Rio Branco e, hoje, diretora-geral da instituição. Pedagoga, especialista em Tecnologistas Interativas Aplicadas à Educação, participa de diversos programas na Universidade de Harvard, tratando do aprimoramento da qualidade da Educação e questões de ensino e aprendizagem. Ao longo dos anos, tem se aprofundado em sistemas educacionais e melhores práticas de diversos países que são referência nessa área.

Mais informações: www.crb.g12.br