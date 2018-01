De estudante para estudante: dicas úteis para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Ministério da Educação, é uma importante ferramenta de avaliação e umas das principais portas de entrada para o ensino superior, público e privado, no Brasil e até no exterior – em países como Portugal, ou ainda, como pré-requisito para a participação em outros programas e bolsas de estudos.

Para que os estudantes se sintam seguros e preparados no dia da prova, nada melhor do que algumas dicas de alguém que recentemente viveu essa experiência. Para falar sobre isso, a ex-aluna, Amanda Cruz Franscesconi, que obteve excelente pontuação no exame e também utilizou seus créditos para o ingresso em uma instituição de ensino pública, listou algumas dicas úteis e importantes.

Por Amanda Francesconi*

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Sobre a redação: o único jeito de treinar é fazendo! Se conseguir redigir uma por semana e perceber o avanço na sua escrita, você não terá o que temer na hora da prova.

2) Importante: esteja sempre atualizado pelas notícias diárias, não adianta apenas ler um resumo sobre os fatos mais importantes que aconteceram durante o ano, alguns dias antes da prova. Assistir e/ou ler jornais é essencial, pois além de ter informações na cabeça para a redação, a prova inteira está cheia de atualidades. Estar realmente informado fará toda a diferença!

3) Na hora da prova: fique tranquilo! É difícil, mas é a melhor dica. Ficar desesperado e com pressa só te farão perder tempo e ter o desempenho prejudicado, afinal, depois de tanto estudo você só precisa acreditar que fez o melhor até ali e que fará a melhor prova que conseguir.

4) A prova é MUITO longa, e mesmo com o preparo adequado, considerando condições como conforto, tempo, etc., você ficará cansado sim! Leve água, coisinhas leves para petiscar, e uma dica pessoal, um doce que você goste bastante para te animar em algum momento difícil da prova.

5) Não vá para a balada ou para o show da Ariana Grande, um dia antes do exame. Você ficará sentado por muitas horas e será necessária uma super concentração durante todo esse tempo, por isso, é sim muito importante estar descansado 😉



* Amanda Cruz Francesconi tem 18 anos, foi aluna do Colégio Rio Branco e ganhadora de inúmeras edições do Prêmio Rio Branco – concedido, anualmente, aos melhores alunos da instituição. Atualmente cursa o primeiro ano de Química – Ciência e Tecnologia, na Universidade Federal do ABC (UFABC), e foi, também, 1º lugar em Química, no vestibular 2015, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Para realizar o Enem e as provas de vestibulares, Amanda aproveitou todas as oportunidades de preparo que o colégio proporciona, como as redações semanais e o Pré-Vest (cursinho interno pré-vestibular).

O Colégio Rio Branco orgulha-se pelos muitos alunos que todos os anos se formam e ingressam nas melhores instituições de ensino superior do país – públicas e privadas, destacando-se na sociedade e no mercado de trabalho. A instituição conta com uma área exclusiva de “Assessoria para Aprendizagem, Avaliação e Resultados”, cuja prioridade é o aperfeiçoamento contínuo.

Dentro dessa perspectiva, oferece uma gama de programas específicos, como os Ciclos Simulados para FUVEST e Enem, Trabalho Especial de Redação, Plantão de Dúvidas, Aprofundamento e Estudos Avançados, Módulos Eletivos para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, Mentoria e Tutoria de Estudos, uso da plataforma tecnológica QMágico, para intensificar os estudos e habilidades no ambiente virtual, entre muitas outras ações e parcerias, em âmbito nacional e internacional, que estimulam e preparam seus alunos, como estudantes e bons cidadãos para o mundo.

Nesta reta final, o Colégio Branco deseja a todos os estudantes do Brasil, uma excelente prova, boa sorte e muito sucesso!