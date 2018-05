Cyberbullying, fake news e internet segura entram no radar dos alunos

Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a segurança na Internet desde o Ensino Fundamental, os estudantes do Colégio Rio Branco participam de atividades diversas que trabalham a prevenção e a resolução de problemas e situações diárias com conceitos importantes sobre Internet Segura, Cyberbullying, Netiqueta, Fake News, e Redes Sociais.

Em uma das atividades da Unidade Granja Vianna, por exemplo, a professora de Tecnologia, Daniela Violato, lançou um desafio aos estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental: eles deveriam criar um produto que, supostamente, seria lançado no mercado e poderia ser um App, dispositivo móvel, uma caixa, um óculos, pulseira ou qualquer outro invento que transformasse atitudes digitais desagradáveis em “atitudes positivas”.

“O mais importante é que os alunos perceberam a necessidade de mudança de comportamento e como devem usar a Web de forma respeitosa, entendendo, entre outras coisas, que uma agressão digital nunca deve ser refutada da mesma forma”, contou a professora Daniela Violato.