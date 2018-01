Curta essa causa! Vídeo de alunos concorre a concurso da ONU Mulheres no Facebook

O Coletivo Humana Mente, formado por alunos, surdos e ouvintes, dos ensinos Fundamental II e Médio, professores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do Colégio Rio Branco e do Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES), propõe atividades que atendam às propostas do authentic learning, em que a reflexão, a colaboração e a interdisciplinaridade têm papel central.

Para a iniciativa, que acontece anualmente, o tema escolhido para 2016 foi “Intolerância“, como um mote para as discussões entre o grupo. Os recentes acontecimentos mundiais e as ações da UNESCO para o “Ano Internacional para o Entendimento Global” também direcionaram a escolha.

Durante meses, foi realizada uma sequência de trabalhos, como a ida ao espetáculo “O Topo da Montanha”, protagonizado pelos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, que aborda a problemática da intolerância racial e a luta do ativista Martin Luther King, além de muitas rodas de conversas em que se discutiu o preconceito relacionado a gênero, raça, diversidade, religião e política.



Vídeo na ONU: participe votando!



Como resultado de todo esse movimento, o coletivo produziu o vídeo “Humana Mente apresenta: Como seria o mundo…?”, totalmente acessível em Libras, no qual pessoas de diferentes idades imaginam o mundo sem a diferença entre os gêneros, que resulta na violência contra a mulher e abusos diversos.

Produzido internamente na instituição, o vídeo foi selecionado para o concurso “O Valente Não É Violento”, da ONU Mulheres, concorrendo na Categoria Júri Popular.

“O Valente não é Violento” é uma iniciativa dentro da campanha UNA-SE Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, do Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que conta com o envolvimento de todas as agências da ONU e é coordenada pela ONU Mulheres.

A ação estimula a mudança de atitudes e comportamentos, enfatizando a responsabilidade que os homens devem assumir pelo fim da violência contra as mulheres e meninas.

Professores e alunos participam de produções, que propõem, em um minuto, reflexões sobre como seria o mundo sem as imposições sociais em relação aos homens e às mulheres.

O concurso acontece pelo Facebook e o vídeo pode ser votado até o dia 01/11/2016, na página oficial “O Valente não é Violento”. O mais votado será premiado na Categoria Júri Popular e exibido pelos canais da ONU durante os 16 Dias de Ativismo: 20 de novembro a 10 de dezembro de 2016.

A votação acontece somente pela página oficial do concurso no Facebook, no álbum “Categoria Júri Popular – Concurso de Vídeos”. Acesse e curta: gg.gg/hmnaonu

Só serão contabilizadas as curtidas e não outras reações.

Assista o vídeo pelo Youtube: gg.gg/hm1min

À frente do Coletivo Humana Mente, junto aos alunos, estão os professores Caio Mendes, de História; Camila Vilar, de Inglês; e Lívia Vilas Boas, intérprete de Libras, do CES.

O Colégio Rio Branco e o Centro de Educação para Surdos Rio Branco convidam o público para conhecer o projeto, se engajar nessa causa e votar.

