Cozinha também é lugar de aprender!

Estimular as crianças a cozinhar é muito mais do que uma atividade de diversão para os pequenos. Durante esse momento, eles podem aprender diversas coisas como a importância da alimentação saudável, refinar o paladar, aprender sobre pesos e medidas, noções de segurança e limpeza, melhorar o vocabulário, socializar, ampliar o repertório cultural, por meio de receitas temáticas, e até, aprimorar o Inglês.

Dentro dessa perspectiva, os alunos do Período Integral da unidade Higienópolis, prepararam uma receita batizada por eles como “cookie cake”, durante a Cooking Class, utilizando ingredientes que contribuem para uma alimentação saudável. Toda a atividade foi desenvolvida em Inglês, ampliando as oportunidades de contato com a língua.

As crianças experimentaram e utilizaram materiais como semente de linhaça, aveia, farinha de soja e canela, para preparar o doce. Ao finalizar a massa, as crianças se depararam com uma questão importante: como assar algo que não dá para enrolar? Então, decidiram espalhar a massa em uma forma de bolo surgindo, assim, o nome “cookie cake”.



“Os alunos ficaram encantados com as mudanças de textura e das cores ocorridas durante o preparo desta receita. No final, se deliciaram com o bolo!”, contou a professora responsável pela atividade, Camila Santos Tardoque.

A receita foi compartilhada pelos alunos do Período Integral da Unidade Granja Vianna.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialistas também sugerem que as crianças não façam esse tipo de atividade somente na escola, mas que também participem com os pais e a família dos momentos de integração na preparação dos alimentos em casa, ambiente em que estão mais descontraídas e é possível estimular o diálogo sobre a escola, as lições e os aprendizados diários, de maneira muito divertida e acolhedora.