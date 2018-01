Consciência Política: Alunos simulam Congresso Nacional e debatem a corrupção

Neste mês, os alunos do Ensino Médio, das unidades Higienópolis e Granja Vianna, envolveram-se em uma nova e importante experiência: o CRB Model Congress – um projeto idealizado e conduzido pelos próprios estudantes, durante dois dias, que reproduz a rotina do Congresso Nacional, em Brasília.

O objetivo da atividade é conhecer melhor a dinâmica política, sobretudo no âmbito do Legislativo e Executivo brasileiro, após um estudo sobre as competências desses dois poderes políticos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante as sessões simulatórias, os estudantes discutiram vários projetos de lei e temas como: reforma política, transparência dos órgãos públicos e questões internacionais do Mercosul.

Para encerrar, os alunos realizaram uma sessão nos moldes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), baseada nos atuais episódios de corrupção que envolvem o atual cenário político brasileiro. No “plenário”, houve momentos de tensão e debates acalorados da situação com a oposição e sobre projetos aprovados e sancionados pela presidente, mas tudo não passava de um exercício de cidadania, em que os alunos se puderam se inteirar mais sobre os temas, para, a partir daí, fazer suas escolhas políticas.

A coordenação das atividades foi feita pelos ex-alunos do Colégio Rio Branco, Luís Gustavo Matias e Thais Haupt, com o auxílio da orientadora educacional, Elaine Cobos.

A abertura contou com a presença da diretora-geral, Esther Carvalho, da diretora assistente da Unidade Higienópolis, Valquíria Rodrigues, e do orientador educacional da Unidade Granja Vianna, Luiz Carlos Ferro.