Componentes dinâmicos e temas do cotidiano integram novo currículo flexível

Pela nova proposta da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), os currículos escolares poderão ser adequados a cada sistema e instituição escolar, assim, cerca de 60% do conteúdo deve se basear no documento e o restante será definido pelas próprias escolas.

De acordo com o novo texto, já homologado pelo governo para as escolas públicas e privadas de todo o Brasil, as crianças poderão aprender conteúdos diversificados e desenvolver mais habilidades, já que o documento não propõe um currículo unificado, pois entende a autonomia dos estados e municípios, além dos aspectos diversos e individuais de cada um.

As competências que devem permear os anos escolares incluem utilizar conhecimentos construídos sobre os mundos físico, social e cultural para a compreensão da realidade; exercitar a curiosidade intelectual e desenvolver o senso estético para valorização de manifestações artísticas e culturais.

Além de utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica; valorizar a diversidade; exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Além disso, há competências específicas para cada disciplina.

Desde o início de 2018, o Colégio Rio Branco passou a implantar um currículo mais flexível e inovador, com novos componentes curriculares por meio de duas novas disciplinas, “Jovem em Perspectiva” e “Cotidiano em Questão”

Jovem em Perspectiva

Adotada na 8ª série do Ensino Fundamental tem como objetivo trabalhar os principais temas que envolvem os adolescentes e seu contexto social e individual nessa faixa etária, como a cultura da vaidade, consumismo, drogas, redes sociais, relacionamentos, entre muitos outros.

De acordo com Caio Mendes, professor de História e coordenador de projetos do CRB, “a ideia é estabelecer um canal de debates e reflexão, onde os alunos possam sentir e falar, além de ser, também, um canal de escuta atento que permita um trabalho com maior aprofundamento e consistência pedagógica”, explica.

Além das discussões em aula, os alunos seguem um cronograma de atividades e a realização de trabalhos, como a construção de um blog, já que o componente está inserido no contexto interdisciplinar do Bloco de Linguagens e Humanidade, que inclui os componentes Espanhol, Artes e Redação.

Cotidiano em Questão

Tem como objetivo, trabalhar um mesmo assunto por três pontos de vista diferentes: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Cultura Maker. Este o novo componente é adotado nos 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.

Como uma grande novidade, em uma única disciplina, os alunos têm três professores ao longo do ano, e em cada bimestre o tema ganha um olhar específico.

Os temas do cotidiano, próximos aos interesses dos alunos, são trabalhados para possibilitar produções que tenham maior significado e impacto, dentro e fora da sala de aula, com conexão direta com o Empreendedorismo, a Sustentabilidade, os Direitos Humanos, entre outros.

Confira os pilares mais importantes desse componente:

Cultura Maker: trabalho prático está articulado às discussões dos temas, tendo a tecnologia como próprio objeto de aprendizagem e investigação;

Ensino Investigativo: aprimoramento do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela equipe de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, envolvendo habilidades relacionadas ao fazer científico, como observar, analisar, descrever, comparar, selecionar, interpretar, elaborar hipóteses, testar, experimentar, concluir, entre outras;

Possibilidades de trabalhos em diferentes espaços: múltiplos ambientes de aprendizagem podem ser explorados, como os diferentes Laboratórios (de Tecnologia, de Ciências da Natureza e Ciências Humanas), Sala de Artes, Quadras, Bosque, Biblioteca, Corredores, etc;

Equipe multidisciplinar: diferentes especialistas compõem uma visão multidisciplinar, unindo perfis e habilidades diversos.

Informações: MEC