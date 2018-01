Com uma das melhores notas do país no Enem, estudante​ é o 1° colocado na Poli-USP pelo Sisu

O aluno Guilherme de Ângelo Guimarães da Silveira, da 3ª série do Ensino Médio, do Colégio Rio Branco, Unidade Granja Vianna, obteve 854 pontos de média no Exame Nacional do Ensino Médio, destacando-se pelos 980 pontos na Redação e 966,6 em Matemática.

Além da excelente pontuação, de acordo com divulgação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Guilherme é o 1° colocado, das 13 vagas destinadas ao ingresso na instituição, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado), no curso de Engenharia Civil.

O aluno comemorou por ver que seu esforço ao longo do Ensino Médio e os bons resultados conquistados com o Enem. Ao longo de todo o ano de 2016, Guilherme se dedicou para manter o equilíbrio entre as atividades regulares da escola e o estudo com foco nos vestibulares.

Aluno na instituição desde o 1º ano do Ensino Fundamental, vencedor do Prêmio Rio Branco e da Bolsa Mérito Acadêmico, Guilherme destaca como essencial, o apoio que teve de todos os professores da escola nessa fase da vida estudantil.

O Colégio Rio Branco desenvolve um sólido trabalho na preparação dos alunos para o vestibular, oferecendo ciclos de simulados Fuvest e Enem, com provas elaboradas com o mesmo nível de exigência desses exames, promovendo um trabalho especial de Redação, com produções textuais semanais e devolutivas individuais.

Para 2017, a 3ª série do Ensino Médio será Pré-universitário no Colégio Rio Branco, com o objetivo de unir a revisão com introdução de conteúdos novos, garantindo uma sequência consistente na aprendizagem e uma melhor preparação para os exames vestibulares.

Parabéns Guilherme!