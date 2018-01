Colégio Rio Branco recebe Ministra da Educação da Finlândia para evento voltado a educadores

O Colégio Rio Branco, em parceria com a Embaixada da Finlândia no Brasil convida a todos para o “Seminário: Novas Tendências em Educação”, dia 29 de março, terça-feira, das 14h às 18h , no auditório Marcos Gasparian, em Higienópolis, São Paulo, com a presença exclusiva da ministra da Educação e Cultura da Finlândia, Ms. Sanni Grahn-Laasonen, em sua primeira visita ao país, acompanhada de uma delegação de especialistas.

Com um dos melhores sistemas de educação do mundo, o país escandinavo destaca-se por ocupar as primeiras posições nos principais rankings mundiais de análises da área, como o Programme for International Student Assessment (PISA) e o Índice de Educação Global, da ONU.

Mesmo ocupando esses lugares, a Finlândia continua investindo em atualização, já que atualmente está reformulando todo o seu currículo educacional, com vistas à aprendizagem colaborativa e compartilhada, com foco em inovação, criatividade e motivação de alunos.

“O evento será uma oportunidade para entender como um modelo educacional de sucesso pode refletir diretamente no desenvolvimento geral de uma nação”, explica Esther Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco.

O seminário tem como objetivo, apresentar e discutir essas tendências, em todos em níveis escolares. Além da presença da ministra, também haverá explanação da reitora da Faculdade de Educação, da Universidade de Jyväskylä, Marja-Lenna Laakso, que falará sobre processos e alteração de currículos escolares.

Outro tema em destaque será a importância da formação de professores (uma das razões do sucesso finlandês), apresentado pelo reitor Risto Honkonen, da Faculdade de Educação, da Universidade de Tampere. Além da presença da Dra. Carita Prokki, diretora de ciências aplicadas, da Universidade de Tampere, que falará sobre motivação dos alunos – um grande desafio para a maioria dos educadores.

O encontro é direcionado a educadores, dos ensinos público e privado, em todos os níveis escolares; estudantes, gestores públicos e da área da Educação.

Com entrada franca, o evento terá tradução simultânea para o Português. Inscrições pelo site: www.crb.g12.br

Programa e palestrantes:

Mediadores



Esther Carvalho

Diretora-geral do Colégio Rio Branco

Marco Rossi

Superintendente da Fundação de Rotarianos de São Paulo

14h – Abertura

14h10

“Em direção a melhor educação do mundo”

Sanni Grahn-Laasonen

Ministra da Educação e Cultura da Finlândia

No cargo desde maio de 2015, tem 32 anos, e é mestre em Ciências Sociais. Anteriormente, foi ministra do Meio Ambiente e conta com trajetória acadêmica e profissional voltada para as questões políticas, sociais e de desenvolvimento; internacionais, do meio ambiente e de representatividade da mulher.

14h30

“Processos Dinâmicos para construir e reformar um core curriculum finlandês”

Marja-Lenna Laakso

Reitora Marja-Leena Laakso, Faculdade de Educação, Departamento de Educação da Universidade de Jyväskylä.

14h50

“A Formação de Professores: Fatos por trás da história finlandesa de sucesso”

Risto Honkonen

Reitor da Faculdade de Educação, da Universidade de Tampere



15h10

“Como tornar a escola mais atraente?”

Carita Prokki

Diretora de ciências aplicadas, da Universidade de Tampere.

15h30

Perguntas e respostas – público

16h15

Workshops simultâneos

Temas:

– Desenvolvimento de Currículo

– Treinamento de professores

– Como tornar a escola mais atraente?

– Aprendizagem digital e soluções para celulares

– Construindo o amor da aprendizagem – abordando os anos críticos da infância prematura com as melhores práticas da Finlândia

– Atrair, encontrar e contratar grandes mestres de maneira mais rápida e eficiente com modernas ferramentas de software.

18h

Encerramento

O Colégio Rio Branco terá imenso prazer em receber educadores de todo o país! Compartilhando conhecimento, todos crescem juntos 😉