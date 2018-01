Colégio Rio Branco realiza curso de Redes Sociais​ ​para Terceira Idade​

Com o objetivo de estimular a inclusão digital em um mundo cada vez mais conectado, o Colégio Rio Branco está realizando o curso gratuito O Uso das Redes Sociais na Melhor Idade, com foco em pessoas acima de 60 anos, que começou ontem e acontecera às quartas-feiras, nos dias 22, 29 de março e 05 de abril, das 14h30 às 16h10, na unidade Higienópolis da instituição.

Durante o programa, serão apresentadas as principais ferramentas de interação digital e suas funções. Os temas e a ordem das aulas são: “Introdução às redes sociais, Google e Youtube”, “Facebook”, “Whatsapp e Instagram” e “Youtube Avançado”.

Ministrado pelo professor de Tecnologia do Colégio Rio Branco, Jorge Farias, o curso conta com uma dinâmica prática que favorecerá a integração entre os participantes e ensinará as melhores maneiras de pesquisar conteúdos, interagir com os públicos nas diferentes plataformas e gerenciar perfis nas redes sociais.

A primeira aula foi marcada por muita interação entre os participantes, o contato com noções básicas do universo digital, a importância sobre o uso das redes e a muito esclarecimento de dúvidas. A escola disponibiliza notebooks para as aulas, mas os alunos também podem usar seus smartphones, pois a ideia é que saibam navegar na internet e mexer nas ferramentas em diferentes dispositivos.

Esta é a segunda ação do projeto Espaço Rio Branco: Cultura & Reflexão, que tem como objetivo, criar espaços, cada vez mais ativos, de cultura, saber e acolhimento por meio de projetos voltados à comunidade, que estimulem o enriquecimento intelectual e das relações sociais.

Informações sobre a programação completa com o escopo das aulas, no site do colégio: www.crb.g12.br