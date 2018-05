Colégio Rio Branco oferece palestra gratuita sobre Segurança na Internet com Patrícia Peck

O Encontro com a Direção é uma ação do Colégio Rio Branco que nasceu da necessidade de pais e professores se reunirem para refletir sobre educação e temas que permeiam a atualidade e o universo das crianças e dos adolescentes. Juntos, escola e família se debruçam sobre temas complexos e desafiadores, sem a pretensão de esgotá-los. Dessa forma, todos crescem como pessoas e como educadores. Assim, as reuniões acontecem todos os meses nas duas unidades da instituição.

Dentro dessa perspectiva e como uma forma de contribuir também com a comunidade, o Colégio Rio Branco oferece a palestra “Como proteger a família e os filhos na internet”, gratuita e aberta ao público, com a renomada especialista em Direito Digital, Patrícia Peck, nos dias 15 de maio na unidade Granja Vianna, e 17 de maio, na unidade Higienópolis, ambas das 19h30 às 21h.

Durante a conversa, serão abordados temas como:

– Segurança não tem preço: vigilância é fundamental!

– Qual o papel dos pais na proteção dos filhos digitais?

– Internet tem limite, pois liberdade vem com responsabilidade!

– Como monitorar sem ferir a privacidade

– Termos de uso e as idades mínimas para utilizar recursos tecnológicos, internet, mídias sociais, celular, WhatsApp, Youtube e outros

– Responsabilidade legal da “culpa in vigillando”

– Como fazer uso de softwares de controle parental?

– O que fazer no caso de um incidente: medidas de “pronto socorro digital”

Essas medidas são importantes para alertar os pais e as famílias sobre as mais atuais demandas do mundo digital que envolvem crianças e adolescentes e como proceder em casos de necessidades urgentes, bem como auxiliá-los a identificar situações delicadas como cyberbullying, correntes digitais e brincadeiras de “desafios”, tentativas de abusos por perfis falsos, fake news e outras questões.

Informações e inscrições para as unidades Granja Vianna e Higienópólis devem ser feitas pelo endereço: www.crb.g12.br



Sobre a palestrante:

Patrícia Peck Pinheiro

Formada pela USP é sócia fundadora e diretora de Inovação do Escritório Patricia Peck Pinheiro, pesquisadora visitante em Direito Comparado e Propriedade Intelectual no Instituto Max Planck Society (Hamburgo e Munique); doutoranda em Direito Internacional pela USP; especializada em Negócios pela Harvard Business School; MBA Marketing Madia Marketing School; Formada pela Escola de Inteligência do Exército Brasileiro; idealizadora e fundadora do Instituto i-Start e Movimento Família mais Segura; árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo – CAESP; professora convidada para integrar Banca Examinadora de Doutorado do ITA – Instituto de Tecnologia da Aeronáutica em 2013; vice-Presidente Jurídica da Associação Brasileira dos Profissionais e Empresas de Segurança da Informação, ASEGI; professora convidada da Fundação Instituto de Administração, FIA USP; membro homenageada pelo Instituto Brasileiro de Direito Digital – IBDDIG em 2014. Recebeu o Prêmio “Advogada Mais Admirada em Propriedade Intelectual” em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; o Prêmio “Excelência Acadêmica – Melhor Docente da Faculdade FIT Impacta” em 2009 e 2010; foi condecorada com a Medalha do Pacificador pelo Exército em 2009; com a Medalha Tamandaré pela Marinha em 2011; com a Medalha Ordem do Mérito Militar pelo Exército em 2012. Recebeu o Prêmio “Security Leaders” por seus trabalhos de Educação e Conscientização em Segurança Digital em 2012 e 2015. É autora do livro “Direito Digital”, já na 6ª edição e coautora da obra Tratado de Computação Forense, organizado por Jesus Antonio Velho. Presidente da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, Editora Millenium. Coautora do Livro “Direito Digital Aplicado 2.0”; autora e Organizadora do Livro de artigos “Direito Digital Aplicado”; coautora dos audiolivros “Direito Digital no Dia-a-Dia”, “Direito Digital Corporativo” e “Eleições Digitais”; coautora do e-book “iMarketing Direito Digital na Publicidade”; coautora dos livros “e-Dicas”, “Internet Legal” e “Direito e Internet II” coautora do livro “Novas Competências na Sociedade do Conhecimento”; coautora do livro “Os Novos Direitos no Brasil”; coautora do livro “Vivendo este mundo Digital”; coautora do livro “Coletânea Direito e Saúde”; coautora do livro “Marco Civil da Internet”; coautora do E-Book “Tecnologias Digitais para a Produção do Conhecimento no Ciberespaço”. É colunista do Brasil Post da Editora Abril (http://www.brasilpost.com.br/patricia-peck-pinheiro/), colunista da IDG Now e das Revistas PartnerSales e Revista Segurança Digital; Palestrante em diversos eventos relacionados aos temas de Direito, Tecnologia, Comportamento, Economia e Sociedade.