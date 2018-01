Colégio é o único a formar professores em parceria com a Finlândia

Durante a palestra internacional “Faça o Ensino Superior na Finlândia”, que aconteceu no Colégio Rio Branco, na última segunda-feira, 19/10, nove educadores receberam o certificado de conclusão do programa de formação profissional docente “Educadores para o Século XXI”, oferecido pela Tampere University of Applied Sciences, da Finlândia. O Colégio Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, sua mantenedora, é a primeira instituição de ensino no Brasil a participar dessa iniciativa, e a segunda no mundo, juntamente com o Qatar.

Em 2013, foi assinado importante acordo de cooperação com a Tampere University of Applied Sciences, para a promoção desse programa, que aconteceu, à distância, ao longo de 18 meses e abordou temas, como: “Competências para a educação no século XXI”, “Uso da Tecnologia na Educação” e “Resultados e Avaliação em Educação”. Participaram ao todo, nove educadores, das unidades Higienópolis, Granja Vianna, e também, do Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES).

O Colégio Rio Branco é um parceiro oficial da Finlândia, em diversas ações, cujo objetivo é absorver e trocar experiências no âmbito das melhores práticas de aprendizagem do país escandinavo – que é referência mundial em educação, por possuir um dos melhores índices de inovação e criatividade do mundo, sendo destaque em diversos rankings de análises da área. A Finlândia credita grande parte dessa receita de sucesso a investimentos, valorização e aprimoramento de seus professores.

Dentro deste contexto e dessa importante parceria entre as instituições e os dois países, o colégio também promove, anualmente, grandes seminários internacionais nos quais participam membros do governo finlandês, além de representantes de importantes instituições educacionais do país europeu. Os encontros, gratuitos e abertos ao público, tem como objetivo, compartilhar com a comunidade acadêmica e estudantil, além da sociedade, as importantes práticas e modelos de educação adotados com sucesso na Finlândia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última segunda-feira, o evento aconteceu para promover o intercâmbio estudantil de brasileiros para a Finlândia e explicar todos os trâmites e regras, já que o país oferece programas de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado para brasileiros gratuitamente. A palestra também foi transmitida via online para interessados de todo o Brasil.

Os primeiros educadores brasileiros a concluírem essa importante graduação acadêmica “Educadores para o Século XXI”, são: Ana Paula Ciriaco Camargo, Maria Uranie Sanchez, Caio Mendes, Cibele Souza Lima, Daniele Miyaji, Juliana Godinho Ragusa, Juliana Maria Zanotti Martins, Kátia Romani de Araújo e Paulo Alexandre Allil.