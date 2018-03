Colégio Rio Branco cria espaço para reflexão e realiza curso de atualidades

Com o intuito de contribuir para a reflexão e o debate da sociedade sobre alguns dos principais temas da atualidade, o Colégio Rio Branco realiza a primeira edição do curso gratuito de atualização “O Brasil e o Mundo em Pauta: cenários políticos, econômicos e sociais”, aberto a comunidade, nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

O objetivo da iniciativa é criar espaços, cada vez mais ativos, de cultura, saber e acolhimento, por meio de projetos que estimulem o enriquecimento intelectual e das relações sociais.

O curso será ministrado por renomados especialistas, mestres e doutores, das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB) – reconhecidos também pela imprensa, como fontes de entrevistas.

Durante os encontros, com a experiência em sala de aula e o compartilhamento de opiniões, os participantes terão a oportunidade de contextualizar sobre os temas, adquirindo subsídios acadêmicos para a elaboração individual de diferentes abordagens e linhas de pensamento.

Com carga horária total de 10h/a e duração de quatro dias, o programa foi criteriosamente desenvolvido para trabalhar os principais aspectos e dúvidas gerais que surgem a partir das informações advindas dos veículos de comunicação, redes sociais e das agendas nacional e internacional.

Ao final, será concedido certificado de extensão universitária aos participantes.

As vagas são limitadas.

Inscrições: www.crb.g12.br

Unidade Higienópolis

Datas: 8, 10, 22 e 24/11/2016

Horário: 19h20 às 22h

Local: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996 – sala 302

São Paulo – SP

Unidade Granja Vianna

Datas: 7, 10, 22 e 24/11/2016

Horário: 19h20 às 22h

Local: Campus das Faculdades Integradas Rio Branco*

Rod. Raposo Tavares, 7.200 – Hm 24,5

Cotia – SP

Estacionamento liberado*

Tema das aulas e currículos dos palestrantes:

I Curso “O Brasil e o Mundo em Pauta: cenários políticos, econômicos e sociais”

Aula: Operação Lava-Jato: principais aspectos legais e impactos no cenário político

Janaína Varalli

Doutoranda em Direito das Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Especialização em Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Magistratura (EPM). Professora de Direito Penal nas Faculdades Integradas Rio Branco (FRB). Atua como advogada pelo escritório Varalli Advogados.

Temas abordados:

– Legislação que envolve a operação.

– Principais termos utilizados pela imprensa: dúvidas.

­- Fases, prisões, ações da Polícia Federal e sua repercussão.

– Os impactos do Judiciário na opinião pública e nas relações políticas (empresas, partidos, eleições).

– Próximos capítulos – debate.

Aula: Crise econômica brasileira e perspectivas para 2017

Onofre Portella

Mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especialização em Magistério do Ensino Superior e Graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tem experiência na área de Economia e Administração, com ênfase em Teoria Econômica e Mercadologia. É Professor nas Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).

Temas abordados:

– Crise econômica internacional e brasileira.

– Impactos da crise política na economia.

– Cenário: recessão, inflação, desemprego, pacotes e dados.

– Principais medidas propostas pelo governo Temer, como a PEC 241.

– Impressões internacionais sobre o Brasil: credibilidade e investimentos.

– Previsões para 2017.

– Dúvidas e consultas.

Conflitos no Oriente Médio e as expectativas com o novo governo norte-americano

Gunther Rudzit

Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), com tema na área de Segurança Internacional. Mestre em National Security, pela Georgetown University (USA). Mestre em Geografia Humana na área de Geopolítica pela USP. Licenciatura e bacharelado em Geografia pela USP. Ex-assessor do Ministro da Defesa (2001-02). Foi estagiário da Embaixada Brasileira em Washington e da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA). Atuou como pesquisador do Núcleo de Análise Interdisciplinar de Políticas e Estratégia (NAIPPE/USP). É coordenador e professor no curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).

Temas abordados:

– Contextos históricos e geográficos.

– Divisão religiosa.

– Rivalidades regionais.

– Grupos terroristas.

– Interesses norte-americanos.

– Dúvidas e reflexões.



A Crise Migratória e o drama dos refugiados no mundo

Ângela Tsatlogiannis

Mestre em European Legal Studies, pela University of Exeter (UK), com especialização pela The Hague Academy of International Law (NL). Graduada em Direito. Tem experiência na área do Direito Internacional Privado e Público. Atualmente integra projetos de estudos e auxílio a refugiados. É professora nas Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).

Temas abordados:

– Oriente Médio e Europa: rotas de fuga.

– Refugiados: Termos corretos e definições jurídicas.

– Legislação interna e tratados internacionais.

– Direitos Humanos dos refugiados.

– Questões étnicas, religiosas e de gênero.

– Organizações de ajuda humanitária.

– Refugiados no Brasil.

Confira a dinâmica da programação em cada unidade: www.crb.g12.br