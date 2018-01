Colégio Rio Branco convida para musical inspirado em Chicago

O Colégio Rio Branco, unidade Higienópolis, realizará nos próximos dias 16 e 17 de junho, quinta e sexta-feira, às 19h30 apresentações exclusivas do musical “Tudo é Jazz”, uma livre adaptação do famoso espetáculo da Broadway, Chicago e sua envolvente história que remete à década 1920.

O espetáculo foi produzido e dirigido pela aluna do Ensino Médio, Luísa Martins. “Desenvolvemos o autoconhecimento para conseguir acessar melhor as percepções individuais e dos colegas, para levar isso para a cena. Além disso, tivemos preparação vocal com a ex-aluna Paula Hantower e a aluna Teresa Aith, e aulas de dança com a aluna Luiza Marquart. Juntamos isso com a criatividade dos alunos, o texto e as músicas da peça”, destacou a aluna.

A realização do musical envolveu um processo intenso de ensaios com uma equipe formada por cerca de 40 pessoas, totalmente conduzidos pelos próprios alunos e ex-alunos. Os jovens atuam como jovens protagonistas e empreendedores da arte. Como pré-requisito e critérios para a seleção e participação no musical, está o comprometimento, tanto com as aulas e notas, como com a própria preparação para a peça.

A trama é uma sátira à corrupção e justiça e ao conceito de “celebridade criminal” na cidade de Chicago, na década de 1920. A peça conta o enredo de criminosas do presídio Cook County Jail. Velma Kelly era uma dançarina de sucesso quando matou seu marido e sua irmã, enquanto Roxie Hart sonha com o mundo de glamour e fama ao cometer um crime contra Fred Casely. Roxie, então, pede ajuda para Mama Morton, ao advogado Billy Flynn e ao seu marido Amos Hart para tirá-la da prisão e conquistar a vida luxuosa com a qual sempre sonhou.

A faixa etária indicativa é 10 anos de idade. O auditório tem capacidade para 500 pessoas. Os ingressos devem ser adquiridos pelo site da instituição, mediante a doação de itens de higiene infantil no dia do espetáculo, que serão revertidas para instituições beneficentes.www.crb.g12.br

Serviço:

Tudo é Jazz

Quando: 16 e 17 de junho

Horário: 19h30

Local:Colégio Rio Branco

Auditório Marcos Gasparian

Av Higienópolis, 996 – 3º andar

Classificação indicativa: 10 anos

Ingresso: fralda, creme para assaduras ou lenço umedecido.