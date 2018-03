Colégio Rio Branco convida o público para Musical inspirado no Mamma Mia!

Nos próximos dias, 14 e 15 de agosto, sexta-feira, às 20h, e sábado, às 16h, os alunos da unidade Higienópolis, apresentam o espetáculo “Kalokairi” – inspirado no famoso musical “Mamma Mia!”, e na trilha sonora de sucesso do grupo pop sueco ABBA.

A realização do musical envolveu um intenso trabalho preparatório, com um elenco formado por alunos de diferentes idades, e uma grande equipe, que juntos, somam mais de 45 integrantes. Durante toda a temporada, que compreendeu meses de ensaios, foram desenvolvidos vários workshops que trabalharam temas teóricos e estudos sobre a história da peça e habilidades diversas.

Como grande diferencial, os próprios alunos se organizaram e estabeleceram oficinas semanais de canto, dança e interpretação, além de staff para direção, produção, preparação de voz, iluminação, figurino, maquiagem, suprimentos – uma organização digna de uma escola real de teatro.

Para esse tipo de projeto cultural, os estudantes atuam como protagonistas e empreendedores da arte. Como pré-requisito e critérios para a seleção e participação no musical estão a disciplina e o comprometimento escolar, tanto com as aulas e as próprias notas, como com a preparação para a peça.

Trata-se de um grande projeto de formação: não só artística, mas humana. Dessa forma, inspirando-se nas tendências e práticas das escolas de teatro internacionais, os alunos do Colégio Rio Branco apresentarão um espetáculo que vai muito além das habilidades artísticas, pois expressa também o crescimento de cada jovem e a superação de desafios individuais.

A faixa etária para o espetáculo é livre. A entrada é gratuita mediante inscrição no site e um pacote de fralda descartável, que deve ser entregue no dia do espetáculo. As fraldas serão doadas pelos alunos a instituições beneficentes.

Sinopse da História Original: Na ilha de Kalokairi, na Grécia, Sophie está prestes a se casar e, sem saber quem é seu pai, envia convites para três antigos namorados de sua mãe. Eles chegam de diferentes lugares do mundo, dispostos a reencontrar a mulher de suas vidas: Donna, mãe de Sophie. Ao chegarem Donna é surpreendida, tendo que inventar desculpas para não revelar quem é o pai de Sophie. A comédia musical se desenrola revelando uma linda história entre mãe e filha.

O Colégio Rio Branco tem o orgulho de apresentar seus alunos em mais uma superprodução teatral!

Acesse www.crb.g12.br e garanta seu ingresso! Convide seus amigos e leve sua família 🙂

Serviços:

Local: Colégio Rio Branco

Av. Higienópolis, 996 – São Paulo

Auditório Marcos Gasparian

14/08, sexta-feira, às 20h

15/08, sábado, às 16h