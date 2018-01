Concerto musical arrecadará verbas para educação de surdos

O Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão apresenta​ ao público,​ concerto​ musical​ co​nduzido pelo​ maestro Paulo Paschoal​ ​da ​Camerata Darcos​,​ formada por renomados músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), no dia 24 de novembro, sexta-feira, às 19h, na Avenida Higienópolis, 996, São Paulo.

O ​diversificado​ repertório, ​escolhido especialmente para a apresentação, é composto por trechos de as Quatro Estações, de Vivaldi; Toccatta e Fuga de Bach e da 5ª sinfonia de Beethoven, além de músicas conhecidas do grande público, como trilhas sonoras de espetáculos e clássicos do cinema.

Essa é mais uma iniciativa de fomento à cultura, ​ao saber​ e ao debate social promovido pelo​ Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, um projeto do Colégio Rio Branco, aberto à comunidade​.

Paulo Paschoal iniciou seus estudos de violino com o pai aos quatro anos de idade e​ aos nove ingressou em um conservatório musical. Em sua trajetória, participou de diversas Master Classes e recebeu a orientação de Dimitry Sitkovetsky e Shlomo Mintz.

Foi professor de violino do Instituto Baccarelli para a formação musical e artística de crianças e jovens de regiões carentes. O violinista já tocou em orquestras como: Orquestra Sinfônica de Sorocaba, Orquestra Sinfônica de Santo André, Petrobrás Pró Música e a Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo.

Além das orquestras gravou CDs com nomes renomados da música brasileira como: Roberto Carlos, Chico César, Leonardo, Zizi Possi entre outros. Também dividiu o palco com artistas como Ney Mato Grosso e Milton Nascimento. Possui três trabalhos solos: o primeiro apresenta as obras do compositor Niccoló Paganini, no segundo, acompanhado por um grupo de choro, interpreta as composições de Abel Ferreira e Alexandre Guerra e o terceiro é gravado com a Camerata Darcos.

Em 2004, pensando em proporcionar oportunidades aos seus antigos alunos e na democratização da música clássica, criou a Camerata Darcos e o Quinteto Brasileiro de Cordas que assume formações menores como o Quarteto de Brasileiro de Cordas e o Trio Brasil.

​​Os ingressos para o espetáculo custam R$24,00 e R$ 12,00 – meia entrada. Toda a verba arrecadada será revertida ao Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES), um dos braços sociais da instituição.

Informações e ingressos pelo site : www.crb.g12.br

Serviço

Concerto Camerata Darcos

Data: 24 de novembro de 2017

Horário: 19h

Local: Auditório do Colégio Rio Branco

Rua Higienópolis, 996

Ingressos:

R$24,00

R$ 12,00 (meia entrada)

Auditório com capacidade para 500 pessoas

Acessibilidade para cadeirantes

www.crb.sg12.br

Sobre a Camerata Darcos: Criada em 2004 pelo violinista Paulo Paschoal, a Camerata Darcos é composta por renomados músicos da OSESP-Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e antigos alunos do músico e é uma das principais ações do plano de música para os jovens instrumentistas, sendo um referencial da música erudita no Estado.