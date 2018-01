Clínica de Rugby Rio Branco: incentivo e amor ao esporte

No último sábado, 16 de abril, o Colégio Rio Branco recebeu alunos com idades entre 6 e 14 anos, das Unidades Granja Vianna e Higienópolis, além de pais e amigos para participarem da Clínica de Rugby. O evento acontece anualmente, como forma de reunir a comunidade por meio do esporte e de experiências com a prática.

A treinadora de Rugby e responsável pelo projeto, Adriana Moraes Alves, explicou que o objetivo dessa atividade foi motivar e encorajar todos os participantes a praticarem o esporte. “Para nossos alunos também foi um momento para apresentarem o Rugby para sua família e seus amigos como um esporte de diversão, quebrando alguns estereótipos da modalidade”, explicou.

Durante a atividade, os alunos que já participam das aulas de Rugby, na Unidade Granja Vianna, auxiliaram os mais novos na execução dos exercícios, explicaram as regras do esporte e os movimentos de passe. “Foi um momento muito importante para os alunos, pois puderam transmitir um pouco do seu conhecimento para os demais participantes”, destacou a professora.

No final da clínica, aconteceram alguns amistosos de Rugby feminino,com a participação das equipes do Rio Branco Rugby Clube, Faculdade Cásper Líbero, Tsunami da USP, ABS Rugby e Pasteur, momento em que o participantes puderam acompanhar uma competição de Rugby e interagir com as jogadoras.

A prática do Rugby no Colégio Rio Branco, além de ser uma tradição, é cada vez mais procurada pelos alunos, meninos e meninas, em diferentes idades e cada vez mais cedo. A primeira equipe de Rugby do Rio Branco surgiu em 1976, dentro do Colégio. Na década de 80, alunos e ex-alunos resolveram fundar o Rio Branco Rugby Clube – time oficial, conhecido também como Pelicanos – filiado a Federação Paulista de Rugby e a Confederação Brasileira de Rugby.

Além do desenvolvimento físico e motoro das crianças, a modalidade ainda estimula importantes aspectos e valores como o trabalho em equipe, respeito aos colegas, pais, professores e árbitros. Altruísmo, alteridade, paixão, segurança, coragem e senso de justiça competitiva.

No cenário esportivo mundial, o Rugby também é destaque, já que o esporte retorna às Olimpíadas, após 92 anos sem participar.