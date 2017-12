Comemoração com Ruth Rocha e palestra de Amyr Klink são destaques do Festival do Livro em Família

No próximo sábado, dia 02 de setembro, a renomada escritora infantil, Ruth Rocha, será recepcionada no Colégio Rio Branco, onde acontecerá a homenagem pelos 50 anos de sua carreira durante o Festival do Livro em Família, das 9h às 15h, na Avenida Higienópolis, 996. O evento é gratuito e aberto ao público.

Entre as várias homenagens, Ruth Rocha estará presente durante a narração da história “O menino que quase virou cachorro” – uma das obras da escritora, que será interpretada por Marina Bastos. Ela também participará da inauguração da Biblioteca Infantil Ruth Rocha, um novo espaço dedicado às crianças no Colégio Rio Branco.

Além da presença da escritora, o Festival do Livro em Família oferece outras inúmeras atrações culturais e literárias, food trucks e muitas atividades bacanas para crianças, jovens e toda a família.

Outro importante destaque do evento é a palestra “Cem dias entre o céu e o mar”, com a presença do escritor e navegador brasileiro, Amyr Klink, além da sessão de contação da história “Jararaca sim, com muito orgulho”, que acontece com a apresentação e manuseio de cobras vivas.

Durante a palestra “Uma estrela na escuridão”, o único sobrevivente brasileiro do Holocausto, Andor Stern, falará sobre as memórias que envolvem um dos piores genocídios da história.

Para contemplar a cultura brasileira e a literatura de cordel, haverá apresentação do ator, humorista e cordelista, Costa Senna e de Mari Barçalobre.

Outra novidade na área da Educação será o lançamento e sessão de autógrafos do livro “Educando no Século XXI – Protagonismo, Responsabilidade Social e Formação Global”, voltado para professores, pais e interessados pelo tema, de autoria da educadora e diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho.

A entrada para o evento é livre. Apenas para a palestra com Amyr Klink, também gratuita, é necessário fazer inscrição pelo site da instituição​ em razão do limite de vagas​.

Essa é mais uma iniciativa da instituição para o fomento à cultura​, ​ao saber​ e ao debate social, aberta à comunidade.

Sobre Ruth Rocha: Nascida em 2 de março de 1931, em São Paulo, foi aluna no Colégio Rio Branco onde desenvolveu o gosto pela literatura. Também trabalhou na biblioteca da instituição e, entre 1957 e 1972, foi orientadora educacional no Colégio Rio Branco.

Uma de suas principais obras, o livro “Marcelo, Marmelo, Martelo”, conta com mais de 70 edições e 27 milhões de exemplares vendidos, além de outros títulos de sucesso como “O reizinho mandão”, “Nicolau tinha uma ideia”, “Dois idiotas sentados cada qual no seu barril” e “Uma história de rabos presos”, entre muitos outros.

Seu estilo literário coloquial trata as crianças com respeito, sensibilidade e inteligência. Nestes 50 anos dedicados à literatura são mais de 200 publicações, traduzidas em 25 idiomas.

Ruth Rocha é premiada pela Academia Brasileira de Letras, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi condecorada com oito Jabutis da Câmara Brasileira de Letras, entre outros. Ruth Rocha também foi escolhida para fazer parte do Pen Clube – Associação Mundial dos Escritores e eleita para a cadeira nº 38 da Academia Paulista de Letras.

Mais informações sobre os horários da programação do Festival do Livro em Família (Flif) em: www.crb.g12.br