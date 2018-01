Alunos participam de simulações diplomáticas nos moldes da ONU

Anualmente, no mês de maio, acontecem as simulações diplomáticas do CRBMUN – Modelo Universitário de Negociação – evento realizado pelo Colégio Rio Branco em parceria com o curso de Relações Internacionais, das Faculdades Integradas Rio Branco, para inserir os alunos do Ensino Médio em discussões sobre importantes temas da agenda internacional.

O objetivo da iniciativa é estimular a visão crítica, o envolvimento e a participação dos jovens nos temas propostos, estimulando a cidadania e promovendo o aprendizado de importantes quesitos no mundo profissional: a negociação e a argumentação, por meio da exposição de um ponto de vista e sua defesa.

Durante a abertura oficial, a diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, e o diretor acadêmico das Faculdades Rio Branco, Alexandre Uehara, destacaram o perfil acadêmico e prático do evento. O cientista político e professor do curso de Relações Internacionais, das Faculdades, José Maria de Souza Júnior, conversou sobre a intolerância do século XXI, o funcionamento das representações de organismos governamentais e explicou algumas das características dos conflitos no Oriente Médio.

Os alunos se dividiram em três comitês de discussão: UNSC – United Nations Security Council (Comitê de Segurança das Nações Unidas), que debateu o terrorismo no século XXI; Assembleia Geral da ONU, que conversou sobre a crise na Ucrânia; e Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que abordou o tema da liberdade de imprensa e de expressão.

Nas reuniões, organizadas pelo coordenador de Geografia, Gerson Dias, e pela professora de História, Giselle Nogueira, os estudantes puderam conhecer e exercitar atividades realizadas em sessões da ONU, como mesas de negociação para discussão de aspectos relacionados aos direitos humanos, desarmamento e segurança nacional, meio ambiente e desenvolvimento.

Ao final, os alunos de cada comitê apresentaram relatórios com suas propostas para os temas trabalhados.

Dividido em dois dias, 15 e 16, o evento contou com a participação de cerca de 100 alunos. Receberam menção honrosa pela atuação de destaque, os estudantes: Camila Texeira Cavagnoli, Lívia Izidoro Salerno, Guilia Casoretti, Eduardo Moraes Henneberg, Matheus Romero de Castro, Natália Centeno Santos, Pedro Ciola Almeida, Luisa Pepe Razzolini, Eduardo Borges da Silva, Júlia Grossi Diaz, Giovana Cruz Francesconi , Rodrigo Schliper Gouveia e Gabriel Machado Cassemiro, da Unidade Higienópolis. Victor Castanho, Ricardo Palhavã Gonçalves Vianna, Nicole Herscovici, Bruno Malverdi, Alexandre Janoni Bayerlein, Paulo Gabriel Nakaya e Mateus Felipe Nakaya, da Unidade Granja Vianna.