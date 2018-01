Alunos contam sobre pré-intercâmbio nos EUA durante as férias

Um grupo de alunos do 9º ano de Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Rio Branco, unidades Higienópolis e Granja Vianna, participaram do programa de pré-intercâmbio “Leadership and Science Camp for International Students”, do Boston Cambridge Institute, que aconteceu durante as férias de julho.

A programação contou com diversas atividades em algumas das melhores universidades do Mundo – Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Bentley. Além disso, os estudantes tiveram cursos de formação de liderança, empreendedorismo e desenvolvimento de carreira.

Os jovens ficaram hospedados nos dormitórios da própria universidade de Bentley. A vivência foi muito próxima da realidade de um universitário americano. Conjuntamente, a programação contou com aulas teóricas realizadas num dos prédios mais tradicionais da Universidade de Harvard.

Segundo Márcia Chammas, orientadora educacional que acompanhou os jovens na viagem, o desempenho dos nossos alunos recebeu destaque durante as atividades e discussões. Ela ressalta, também, a excelente interação que todos tiveram com colegas de outras escolas e mentores, dentro da cultura americana.

Outras atividades que tiveram grande destaque para os alunos que, também, fizeram parte do pré-intercâmbio e enriqueceram as vivências foi a visita ao Chandra X-ray Observatory onde aprenderam conceitos sobre astrofísica e interação com inúmeras “estações”. O Museum of Science, visita ao Peabody Museum e à Old State House tiveram importância, pois os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre a história do povo americano. Os alunos tiveram a oportunidade de exploração, da mesma forma, os modernos Laboratórios de Física, Plasma, Robótica e Ciências do Futuro do MIT, onde tiveram uma aula do programa “Innovation” e visita ao MIT Museum.

As atividades culturais e passeios ficaram por conta de mentores e estudantes acadêmicos das universidades, que acompanharam o passo-a-passo do grupo riobranquino, com a missão de estimular e oportunizar a comunicação no idioma inglês e, ainda, incentivá-los a projetar o futuro seguindo um caminho de vida estudantil e excelência acadêmica.

Fechando a programação, os alunos, num momento solene, puderam apresentar seus trabalhos aos colegas, professores e aos pais que foram prestigiar a cerimônia de “formatura”. Todos receberam o certificado de participação e puderam expressar um pouco do que ganharam dessa experiência tão memorável.

Os alunos Felippe Cantenuccio, Gabriel Bacal, Gabriela Vasconcelos, Gabriela Cavagnoli, Giovanna Mendes, Giulia Castro, Giulia Casado, João Victor Czarnobay, Júlia Mianda, Laura Mei, Luara Rocha, Lucas Aguiar, Mark Kesselring, Mateus Martim foram representando a Unidade Higienópolis e Henrique Costa, João Vitor Sarra e Vitória Fayet foram pela unidade Granja Vianna.

Veja os depoimentos dos alunos:

Gabriel Bacal

Ao longo de nossa jornada experimentamos inúmeras ocasiões únicas, e nestas, aprendemos conceitos essenciais sobre empreendedorismo e liderança, o que não só abriram nossos olhos em relação à simplicidade da criatividade, mas também nos deram a chave para concretizar nossas ideias em verdadeiros produtos inovadores e úteis em nosso dia a dia. A viagem não nos forneceu apenas informações técnicas, muito pelo contrário, nela aprendemos muito sobre a vida e pusemos em prática o conceito da responsabilidade.

Gabriela Cavagnoli

Foi uma experiência única! Tive a oportunidade de conhecer pessoas e lugares incríveis, fazer novas amizades, aprender e vivenciar o ambiente acadêmico das universidades americanas. Essa foi uma experiência maravilhosa que superou minhas expectativas.

Giulia Castro

Esperava uma viagem maravilhosa e ainda sim superou minhas expectativas. Tudo que eu imaginava e mais um pouco. Pude aperfeiçoar meu inglês e conhecer as melhores universidades do mundo. Valeu muito a pena.

Giulia Casado

A experiência no Boston Cambridge Institute me deu a oportunidade de conhecer lugares e pessoas maravilhosas, com quem eu aprendi muito. Essa viagem abriu minha mente para novas oportunidades e ampliou minha visão sobre minha vida acadêmica e particular.

Henrique Costa

O curso foi muito bom. Foi diferente e ao mesmo tempo inovador para mim. Estudei sdobre importantes líderes mundiais. Foi uma bagagem incrível.

João Victor Czarnobay

Foi muito bom poder ter um curso de liderança onde eu possa aprender a trabalhar em grupo e ser um dia um bom empreendedor.

João Vítor Sarra

A vivência que tive no programa do BCI me deu uma grande noção de como ser um empreendedor e como liderar e executar projetos, além, é claro, de aprimorar minhas habilidades em inglês. O que eu mais gostei nesse programa foi vivenciar o dia-a-dia dos estudantes americanos nas universidades.

Laura Mei

A oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo, conhecer o Chandra foi sensacional. Valeu todo o investimento.

Luara Rocha

Deu vontade de estudar mais sobre as aulas que tive e entender como funciona o mundo business são conhecimentos que levarei por meu futuro.

Lucas Aguiar

Nas universidades que visitei entendi que lá eles foram alunos para um futuro e não só para uma carreira. A cultura e experiência de aprender novos ideais foram a melhor parte.

Mateus Martim

Tenho certeza que essa viagem mudou e ainda vai mudar muitas coisas na minha vida. Pude ver o quão longe posso ir apenas com uma boa ideia e um espírito empreendedor. Foi emocionante conhecer Harvard, de onde tantas pessoas geniais saíram, e o MIT, onde tantas pesquisas são feitas.

Vitória Fayet

Durante a viagem aprendi e vivenciei muito mais do que realmente esperava, pude conhecer muitas pessoas, viver uma nova cultura e, além de tudo, as aulas não me ensinaram somente as propostas do curso, mas sim, como falar em público e não temer isso. Foi uma experiência que mudou o modo com que eu olho a educação nos Estados Unidos, e com certeza aplicarei os conhecimentos adquiridos para o resto da minha vida.

